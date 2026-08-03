Maroko za Ceutu krivi dezinformacije, krijumčare i krivo tumačenje presude

Maroko je pritom prvi put objavio i vlastite podatke o žrtvama. Potvrdio je smrt 11 osoba – deset ih se utopilo, dok je jedna osoba preminula od ozljeda zadobivenih nakon pada "sa stjenovitog područja u blizini grada Ceute“. Osim toga, marokanske vlasti tvrde da su spriječile ulazak 1.135 migranata u Melillu, drugi španjolski grad na sjeveru Afrike.