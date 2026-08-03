NAJMANJE 83 POGINULA
Maroko za Ceutu krivi dezinformacije, krijumčare i krivo tumačenje presude
Marokanska vlada prvi se put kasno u nedjelju oglasila o migrantskoj krizi u Ceuti, pripisavši je dezinformacijama na društvenim mrežama, mrežama za krijumčarenje ljudi te pogrešnim tumačenjima presude Vrhovnog suda Španjolske o zabrani trenutačnog vraćanja migranata, izvijestile su španjolska RTVE i agencija EFE.
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Prema podacima kojima raspolaže Rabat, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok je na marokanskom teritoriju poginulo 11 osoba.
Španjolske vlasti procijenile su da je između 50.000 i 60.000 ljudi prešlo granicu prema enklavi Ceuti, od kojih je većina već vraćena, te navode da su na španjolskom teritoriju poginula 72 migranta.
Što je potaknulo "invaziju"?
Marokansko ministarstvo unutarnjih poslova poručilo je, u priopćenju koje su prenijeli španjolski mediji, da događaji u Ceuti nisu bili posljedica "ni spontanih okolnosti ni slučajnih čimbenika“, već kombinacije "zlonamjernog iskorištavanja digitalnog prostora i djelovanja mreža za krijumčarenje ljudi“, uz "širenje obmanjujućih informacija i pogrešnih tumačenja nedavnih odluka španjolskih pravosudnih tijela“.
Prema ministarstvu, upravo su ta pogrešna tumačenja, potaknuta dezinformacijama, "kod dijela osoba koje su željele migrirati učvrstila uvjerenje da će moći izbjeći trenutačni povratak“.
Marokanske vlasti tvrde da su od samog početka krize djelovale besprijekorno, primjenjujući "proaktivan i sveobuhvatan pristup“ koji je uključivao rano praćenje situacije, pojačan nadzor i mobilizaciju te povećanje pripravnosti sigurnosnih službi i teritorijalnih vlasti.
Takav je pristup, prema priopćenju ministarstva, omogućio "kontrolu razvoja događaja, zaštitu ljudskih života, očuvanje javnog reda i sigurnosti granica, uz strogo poštovanje zakonskih odredbi i načela razmjernosti pri postupanju“.
Maroko tvrdi da je spriječio ulazak više od tisuću migranata u Melillu
Maroko je pritom prvi put objavio i vlastite podatke o žrtvama. Potvrdio je smrt 11 osoba – deset ih se utopilo, dok je jedna osoba preminula od ozljeda zadobivenih nakon pada "sa stjenovitog područja u blizini grada Ceute“. Osim toga, marokanske vlasti tvrde da su spriječile ulazak 1.135 migranata u Melillu, drugi španjolski grad na sjeveru Afrike.
Rabat navodi da zajedno sa španjolskim vlastima radi na utvrđivanju "stvarnog broja pogođenih osoba, njihovog identiteta i državljanstva“ kako bi se dovršili svi potrebni pravni, administrativni i humanitarni postupci.
Na kraju priopćenja marokansko ministarstvo unutarnjih poslova ističe da se migracijama može učinkovito upravljati samo "u okviru sveobuhvatnog pristupa koji se temelji na podijeljenoj odgovornosti, istinskoj solidarnosti i pravednoj raspodjeli tereta“.
Maroko pritom poručuje da će "ostati pouzdan i odgovoran partner, predan jačanju međunarodne suradnje i koordinacije u borbi protiv nezakonitih migracija i trgovine ljudima“.
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