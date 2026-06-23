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OPASAN TOPLINSKI VAL

Omega blok "zaključao" atmosferu: Kako dolazi do ovo meteorološkog fenomena?

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N1 Info
|
23. lip. 2026. 07:37
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SEVERE
Severe Weather Europe (SWE)

Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu, dok je toplinski val zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova. Toplinskom valu uzrok je omega blok. Provjerili smo kako nastaje.

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Omega blok

Omega blok je naziv za specifičan raspored tlaka zraka nad nekim područjem. Radi se o formaciji koja na meteorološkim kartama podsjeća na slovo omega grčkog alfabeta.

Nastaje na način da se područje visokog tlaka (suho i ljeti vruće vrijeme) nađe zatvoreno, zarobljeno s lijeve i desne strane područjima nižeg tlaka zraka, ciklonima koje nose promjenjivo i svježe vrijeme. U toj svojevrsnoj pat poziciji unutar omega bloka traje suho i stabilno vrijeme koje ljeti pogoduje i ekstremnim temperaturama.

Ponekad se takva stacionarna atmosferska situacija zadrži i nekoliko tjedana donoseći zahvaćenom području  dugotrajnu sušu i vrlo visoke temperature.

Toplinska kupola


Efekt toplinske kupole posljedica je omega bloka jer se zbog visokog tlaka zraka oblaci i vlaga ne mogu probiti unutar vruće i suhe zone koja naizgled podsjeća na kupolu ili peku.

Naime, u ovo doba godine dani su vrlo dugi, nebo je vedro pa se toplina iz dana u dan akumulira i povećava.

Trenutno je najgore nad Španjolskom i Francuskom, ali i drugi dijelovi jugozapadne i srednje Europe osjetit će njene posljedice u nastavku tjedna pa bi temperatura u nekim europskim zemljama mogla prijeći 40 Celzijevih stupnjeva. 

Teme
omega blok toplinska kupola toplinski val

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