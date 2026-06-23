OPASAN TOPLINSKI VAL
Omega blok "zaključao" atmosferu: Kako dolazi do ovo meteorološkog fenomena?
Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu, dok je toplinski val zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova. Toplinskom valu uzrok je omega blok. Provjerili smo kako nastaje.
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Omega blok
Omega blok je naziv za specifičan raspored tlaka zraka nad nekim područjem. Radi se o formaciji koja na meteorološkim kartama podsjeća na slovo omega grčkog alfabeta.
Nastaje na način da se područje visokog tlaka (suho i ljeti vruće vrijeme) nađe zatvoreno, zarobljeno s lijeve i desne strane područjima nižeg tlaka zraka, ciklonima koje nose promjenjivo i svježe vrijeme. U toj svojevrsnoj pat poziciji unutar omega bloka traje suho i stabilno vrijeme koje ljeti pogoduje i ekstremnim temperaturama.
Ponekad se takva stacionarna atmosferska situacija zadrži i nekoliko tjedana donoseći zahvaćenom području dugotrajnu sušu i vrlo visoke temperature.
Toplinska kupola
Efekt toplinske kupole posljedica je omega bloka jer se zbog visokog tlaka zraka oblaci i vlaga ne mogu probiti unutar vruće i suhe zone koja naizgled podsjeća na kupolu ili peku.
The latest forecast models suggest that a thermal spike underneath the intense Heat Dome will obliterate hundreds of June temperature records. An excessive heatwave could also challenge regions' all-time heat records, which normally peak in late July.https://t.co/lunxL3BE21— SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) June 22, 2026
Naime, u ovo doba godine dani su vrlo dugi, nebo je vedro pa se toplina iz dana u dan akumulira i povećava.
Trenutno je najgore nad Španjolskom i Francuskom, ali i drugi dijelovi jugozapadne i srednje Europe osjetit će njene posljedice u nastavku tjedna pa bi temperatura u nekim europskim zemljama mogla prijeći 40 Celzijevih stupnjeva.
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