Omega blok "zaključao" atmosferu: Kako dolazi do ovo meteorološkog fenomena?

Nastaje na način da se područje visokog tlaka (suho i ljeti vruće vrijeme) nađe zatvoreno, zarobljeno s lijeve i desne strane područjima nižeg tlaka zraka, ciklonima koje nose promjenjivo i svježe vrijeme. U toj svojevrsnoj pat poziciji unutar omega bloka traje suho i stabilno vrijeme koje ljeti pogoduje i ekstremnim temperaturama.