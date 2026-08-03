Dubravka Šuica o krizi u Ceuti: Ovo je upozorenje za cijelu Europsku uniju

"Ovo je bilo više kao upozorenje i Španjolskoj i svima nama. Migracije su nadležnost zemalja članica, mi imamo samo koordinacijsku ulogu, a zemlje članice odlučuju o provedbi Šengenskog sporazuma. No, trebamo tražiti zajednička rješenja. Postoji bojazan da se ne primjenjuje Pakt o azilu i migracijama u pravom smislu tog dokumenta, ali ne i da će se ponoviti situacija da će negdje odjednom doći 50 tisuća izbjeglica. Čak 70 posto ovog problema su financije, a ostalo je problem narativa kako odvraćati ljude da nezakonito ne dolaze na granice Unije", upozorila je Šuica.