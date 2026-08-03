POVJERENICA ZA MEDITERAN
Dubravka Šuica o krizi u Ceuti: Ovo je upozorenje za cijelu Europsku uniju
Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, komentirala je migrantsku krizu u Ceuti te stanje u Gazi, odnosno Palestini.
Šuica je pojasnila da je njezina uloga u rješavanju migrantske krize u španjolskoj Ceuti vanjska i da glavnu brigu vodi povjerenik za migracije.
"Situacija se smirila i većina ilegalnih migranata iz Maroka već se vratila kući. Jako dobro surađujemo s Marokom, više sam puta u posljednja tri dana razgovarala sa španjolskim i marokanskim ministrima vanjskih poslova, među njma je jako dobra suradnja, a mi pomažemo i koordiniramo i dosta dobro je to uspjelo", naglasila je Šuica.
"Želimo da se primjenjuje Pakt o azilu i migracijama"
Nije htjela nagađati o uzrocima i razlozima zbog kojih su migranti iz Maroka preplavili Ceutu i očekuje da će se o tome više znati na sastanku ministara vanjskih poslova EU, koji se održava u utorak.
Na pitanje kako komentira činjenicu da dio zemalja EU nije zadovoljan reakcijom Španjolske, Šuica je istaknula kako ne želi govoriti o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu već o odgovornosti.
"Želimo da se primjenjuje Pakt o azilu i migracijama i to se na ovom primjeru testiralo. Vidjet ćemo što je uzrok tome, ali nikako ne želimo da se ovo pretvori u tzv. blame game. Želimo pomoći Španjolskoj da se bori s ovim fenomenom. Možda je imala malo liberalniji pristup, ali naći će se zajedničko rješenje. Hrvatska želi smiriti situaciju, kao i većina zemalja EU", rekla je povjerenica.
"Upozorenje Španjolskoj, ali i cijeloj EU"
Dodala je i kako zemlje EU nisu okrenule leđa Španjolskoj te da je na djelu solidarnost među članicama,
"Ovo je bilo više kao upozorenje i Španjolskoj i svima nama. Migracije su nadležnost zemalja članica, mi imamo samo koordinacijsku ulogu, a zemlje članice odlučuju o provedbi Šengenskog sporazuma. No, trebamo tražiti zajednička rješenja. Postoji bojazan da se ne primjenjuje Pakt o azilu i migracijama u pravom smislu tog dokumenta, ali ne i da će se ponoviti situacija da će negdje odjednom doći 50 tisuća izbjeglica. Čak 70 posto ovog problema su financije, a ostalo je problem narativa kako odvraćati ljude da nezakonito ne dolaze na granice Unije", upozorila je Šuica.
"Europa nije tvrđava"
Dodala je kako u EK ne žele da se ponovi izbjeglički val iz 2015., nego žele odgovorno upravljati migracijama te je napomenula kako, nakon sporazuma Unije s Tunisom, u Italiju stiže čak 60 posto manje ilegalnih migranata.
"Europa nije tvrđava, tko može i želi doći legalno, može doći. Maroku smo uplatili pola milijarde eura za borbu protiv ilegalnih migracija. Ovaj se incident ne bi smio ponoviti, nadam se da će ovo sve osvijestiti", naglasila je.
Govoreći o politici tzv. push-backa, Šuica je kazala kako je Hrvatska dobar primjer odgovornog čuvanja granice, gdje 6000 policajaca uspješno čuva šengensku granicu.
EU osigurava opsatanak Palestinske uprave
Na pitanje hoće li palestinsko pitanje ikad biti riješeno i kako teče obnova Gaze, europska povjerenica za Mediteran je istaknula da je Izrael dao EU zeleno svjetlo za dva projekta rane obnove Gaze - vodoopskrbu i odlaganje otpada.
"Prikupili smo milijardu eura za tu obnovu, Europska unija daje 1,6 milijardi eura za opstanak Palestinske uprave - mi dajemo novac za plaće učiteljima, liječnicima, javnim službama i bez nas Palestinska uprava ne bi ni opstala. No, da bi se problem Gaze riješio, potrebna je pomoć SAD-a i zemalja Perzijskog zaljeva kako bi se postigao trajni mir", zaključila je Šuica.
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