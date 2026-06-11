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MEĐIMURJE

Dio Hrvatske ponovo pogodilo nevrijeme s tučom

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Hina
|
11. lip. 2026. 09:31
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oluja, oblačno, nevrijeme
Pixabay / Ilustracija

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom, jakim vjetrom i obilnom kišom ponovo je pogodilo sjever Hrvatske, pri čemu je najviše stradalo zapadno Međimurje, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije.

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Prema pisanju lokalnih medija, snažno nevrijeme zahvatilo je nešto poslije 22 sata vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a najviše su pogođena mjesta poput Železne Gore, Svetog Urbana, Robadja te Svetog Martina na Muri i okolice.

Mještani pogođenih područja javljali su o silovitom naletu tuče koja je u kratkom vremenu zabijelila dvorišta i prometnice.

Nevrijeme je oko 22.30 stiglo i u Varaždinsku županiju i potrajalo gotovo do ponoći. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Varaždin Mario Rogina rekao je da je u rubnim dijelovima županije, posebice u okolici Cestice, pala tuča te da su zbog nevremena vatrogasci izašli na teren.

"Puhao je jak vjetar, pa smo na dvije lokacije intervenirali zbog srušenih stabala", istaknuo je Rogina.

Kako je rekao Josip Salatko, predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske, na području Krapinsko-zagorske županije je bilo vjetra i kiše, ali nije bilo tuče.

"Mi smo jučer s generatorima radili od 20 do 23 sata i pratili situaciju. Val je išao iz Slovenije, pa je zahvatio varaždinsko područje i pogotovo Međimurje, gdje je bilo i tuče. Zagorje je dobro prošlo", dodao je Salatko.

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Teme
hrvatska kiša nevrijeme slavonija tuča

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