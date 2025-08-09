DIP "pročešljao" financije za promidžbu 240 kandidata: Utvrdili 320 povreda Zakona

Glavnina tih povreda, 260, odnosi se na činjenicu da su sudionici drugog izbornog kruga previdjeli obvezu da sedam dana prije izbora moraju DIP-u dostaviti izvješća o donacijama koje su primili, troškovima koje su imali i popustu koji su dobili za medijsko oglašavanje. Četrdesetak ih je zaboravilo podnijeti završno financijsko izvješće, ono koje se podnosi 30 dana nakon izbora.