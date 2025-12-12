DIRH povukao upozorenje: Nema opasnosti od arsena u popularnom proizvodu

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu obavijesti za potrošače objavljene dana 03.12.2025. na službenim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Državnog inspektorata Republike Hrvatske za proizvod Grill King Cast Iron tava s drvenom ručkom, 29 cm, EAN: 3858885652961.
Dodatnim službenim uzorkovanjem dokazano je da je količina anorganskog arsena u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta i materijala u dodiru s hranom.
Iz navedenog razloga obavijest za potrošače je uklonjena sa službenih stranica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Državnog inspektorata Republike Hrvatske, a proizvod se može koristiti bez ograničenja.
Podaci o proizvodu:
- Dobavljač: PRO-TRADE d.o.o., Zagreb (LONCI&POKLOPCI by Bajde)
- Zemlja podrijetla: Kina
- Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.
