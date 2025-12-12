Oglas

Nova obavijest

DIRH povukao upozorenje: Nema opasnosti od arsena u popularnom proizvodu

author
N1 Info
|
12. pro. 2025. 12:23
cast-iron-, posuđe od lijevanog željeza, tave, tava,
PIxabay / Ilustracija

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu obavijesti za potrošače objavljene dana 03.12.2025. na službenim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Državnog inspektorata Republike Hrvatske za proizvod Grill King Cast Iron tava s drvenom ručkom, 29 cm, EAN: 3858885652961.

Oglas

Dodatnim službenim uzorkovanjem dokazano je da je količina anorganskog arsena u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta i materijala u dodiru s hranom.

Iz navedenog razloga obavijest za potrošače je uklonjena sa službenih stranica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Državnog inspektorata Republike Hrvatske, a proizvod se može koristiti bez ograničenja.

Podaci o proizvodu:

  • Dobavljač: PRO-TRADE d.o.o., Zagreb (LONCI&POKLOPCI by Bajde)
  • Zemlja podrijetla: Kina
  • Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.
Teme
DIRH tava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ