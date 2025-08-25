Udruge pisale Vladi: Traže reakciju zbog porasta isključivosti u društvu, obratit će se i Europi

Velike koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, na kojima se pozdrav Za dom spremni (ZDS) zaorio iz stotina tisuća grla među kojima su bili i ministri Vlade RH, te obilježavanje godišnjice VRO Oluja i proslava pobjede u Kninu i drugim mjestima, pratile su crne košulje i pjevanje ustaških pjesama. Smatramo da problem s otvaranjem javnog prostora za isključivost i mržnju neće riješiti nekoliko prekršajnih prijava koje je na 112. sjednici Vlade RH spomenuo premijer Andrej Plenković rekavši kako: „policija prijavljuje sve koji zlorabe pozdrave i oznake iz Domovinskog rata, no pjesme do sada nije nitko cenzurirao niti će to činiti u 2025. godini“, misleći na Thompsonovu pjesmu "Bojna Čavoglave".