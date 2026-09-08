Do 40 eura: Zagreb sufinancira dioptrijske naočale djeci slabijeg imovinskog statusa

Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti djeca ako ona, njihov roditelj ili skrbnik s kojim žive u kućanstvu ostvaruju neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba. Iznimka je pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a, koje samo po sebi nije dovoljno za ostvarivanje potpore.