POMOĆ GRADA
Do 40 eura: Zagreb sufinancira dioptrijske naočale djeci slabijeg imovinskog statusa
Grad Zagreb pokrenuo je pilot-projekt sufinanciranja dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, a korisnici mlađi od 18 godina moći će za kupnju naočala dobiti do 40 eura potpore.
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Za provedbu projekta u gradskom je proračunu osigurano je 60.000 eura, izvijestila je u utorak gradska uprava.
Potpora je namijenjena djeci s prebivalištem u Zagrebu koja imaju umjereni ili visoki stupanj refraktivne pogreške i trebaju dioptrijske naočale.
Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti djeca ako ona, njihov roditelj ili skrbnik s kojim žive u kućanstvu ostvaruju neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba. Iznimka je pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a, koje samo po sebi nije dovoljno za ostvarivanje potpore.
Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović istaknula je da je cilj projekta smanjiti financijsko opterećenje roditelja te omogućiti djeci pravodobno ispravljanje poteškoća s vidom koje mogu utjecati na školovanje i svakodnevne aktivnosti.
Javni poziv otvoren je do utroška osiguranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.
Obrazac zahtjeva, uvjeti i ostale informacije dostupni su na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
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