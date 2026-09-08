Oglas

POMOĆ GRADA

Do 40 eura: Zagreb sufinancira dioptrijske naočale djeci slabijeg imovinskog statusa

author
Hina
|
08. ruj. 2026. 09:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
adam-winger-6Yj_VFHjW6M-unsplash
Ilustracija: Adam Winger/Unsplash

Grad Zagreb pokrenuo je pilot-projekt sufinanciranja dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, a korisnici mlađi od 18 godina moći će za kupnju naočala dobiti do 40 eura potpore.

Oglas

Za provedbu projekta u gradskom je proračunu osigurano je 60.000 eura, izvijestila je u utorak gradska uprava.

Potpora je namijenjena djeci s prebivalištem u Zagrebu koja imaju umjereni ili visoki stupanj refraktivne pogreške i trebaju dioptrijske naočale.

Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti djeca ako ona, njihov roditelj ili skrbnik s kojim žive u kućanstvu ostvaruju neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba. Iznimka je pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a, koje samo po sebi nije dovoljno za ostvarivanje potpore.

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović istaknula je da je cilj projekta smanjiti financijsko opterećenje roditelja te omogućiti djeci pravodobno ispravljanje poteškoća s vidom koje mogu utjecati na školovanje i svakodnevne aktivnosti.

Javni poziv otvoren je do utroška osiguranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Obrazac zahtjeva, uvjeti i ostale informacije dostupni su na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
doptrijske naočale financijska potpora grad zagreb sufinanciranje dioptrijskih naočala zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ