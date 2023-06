Podijeli :

Pixabay

Poslovne banke kažu da će klijenti moći zadržati puni iznos minusa, ali HUB ipak spominje izraz »najmanje do polovice«

Gotovo godinu dana prošlo je od potpisivanja famoznog memoranduma između HNB-a, Ministarstva financija i poslovnih banaka, a koji je trebao omogućiti što bezbolniju »migraciju« s tzv. prešutnih prekoračenja po tekućim računima na tzv. dopuštena prekoračenja, budući da ova druga bolje štite potrošače.

Podsjetimo, prešutno prekoračenje, kakvo ima većina klijenata banaka u Hrvatskoj, njih čak milijun i osamsto tisuća, banka može bilo kada ukinuti, ostavljajući klijenta na cjedilu tako da odjednom mora zatvoriti minus. Uz to, kod prešutnih su iz obračuna maksimalne kamate iskakale naknade pa su banke mogle kroz naknade ubirati daleko veći prinos za ovaj tradicionalno skupi proizvod.

Banke šalju obavijesti o prešutnim minusima, provjerili smo o čemu je riječ Građani drastično srezali dugove, ali i dalje su u minusu 703 milijuna eura

Bankama je do kraja lipnja ove godine ostavljen rok da klijentima dostave nove uvjete korištenja dopuštenog minusa, no ni 20-ak dana prije isteka tog roka većina ih to još nije učinila. No, kažu da će uskoro, piše Novi list.

Prema odgovorima koje su u listu dobili iz banaka, dio ih je izrijekom naveo da će visina dopuštenog prekoračenja koju budu ponudile biti jednaka visini sadašnjeg prešutnog prekoračenja pojedinog klijenta. Neke međutim nisu govorile o iznosu ponude, već više o načinu kako će klijent moći ugovoriti to novo prekoračenje, pa se tu spominju digitalni kanali i slično. Uglavnom, kada im ponuda uskoro i dođe, klijenti opet imaju još godinu dana da je prihvate ili ne prihvate, sve do 30. lipnja 2024., a do tada će većinom moći koristiti sadašnji prešutni minus.

Dakle, nema žurbe: minusi će se tek revidirati – kroz idućih godinu dana. Iako dakle poslovne banke kada ih se pojedinačno pita kažu da će klijenti moći zadržati puni iznos minusa i kad se on pretvori u dopušteni (neke se, doduše, o tome ne izjašnjavaju), Hrvatska udruga banaka kod zamjene jednog minusa drugim ipak spominje izraz »najmanje do polovice« pa se čini da postoji mogućnost da se minusi prepolove.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.