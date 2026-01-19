SLUČAJ IZ 2024. GODINE
Dobili smo odgovor HZZO-a o pacijentu iz Gornje Bistre. Je li imao pravo na putne troškove i sanitetski prijevoz?
Ovih dana objavili smo članak o čovjeku iz Gornje Bistre kod Zaprešića kojemu je u kolovozu 2024. u Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica u Zagrebu dijagnosticiran karcinom nazalnog sinusa.
Zbog već povećeg karcinoma pacijent je trebao čim prije na zračenje, ali je zbog preopterećenosti i čestih kvarova akceleratora u spomenutoj bolnici na red mogao doći tek koncem listopada te godine. U još dvije zdravstvene ustanove u Zagrebu gdje je mogao biti podvrgnuto toj radioterapiji - Institutu za tumore i KBC-u Rebro, također nije mogao ubrzo doći na red. Njegov sin i snaha uspjeli su tada dogovoriti mu radioterapiju početkom rujna u KBC-u Rijeka.
Njegov sin - koji nam je sve to ispričao jer mu je otac početkom 2025. preminuo, ali ne od ovog karcinoma već od posljedica druge bolesti - vozio ga je osobnim vozilom 35 dana zaredom u Rijeku na sesije zračenja koje su na koncu dale rezultate jer se karcinom smanjio, a pacijent se bolje osjećao.
"Nije u pitanju novac, nego princip"
Iako je potom podnio zahtjev za naknadu putnih troškova za tih 35 putovanja automobilom u Rijeku i natrag, ispostava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u Zaprešiću odbila je njegov zahtjev. Najprije uz obrazloženje da je liječenje mogao obaviti u Zagrebu, a nakon dopisa Direkcije HZZO-a koja je utvrdila da je odlazak na liječenje u Rijeku bio opravdan, s obrazloženjem da je, kao osoba starija od 65 godina, ondje mogao besplatno putovati vlakom ili koristiti sanitetski prijevoz koji mu, prema tvrdnjama njegovog sina, nitko nije ponudio.
Sin danas ne odustaje od potraživanja naknade putnih troškova ističući da to "ne čini zbog novca, nego zbog principa" smatrajući da je zdravstveni sustav prepustio njegovog oca da se sam snađe.
"Moj otac je podnio 35 sesija zračenja i nije umro od tumora, nego od gangrene crijeva i posljedica KOPB-a pola godine po završetku terapije, što daje zaključiti da je odlazak u Rijeku itekako bio opravdan", kazao nam je.
Pravo na naknadu putnih troškova
Naknadno smo dobili odgovor HZZO-a na upit o ovom slučaju. Ondje kažu da radi zaštite osobnih podataka te činjenice da je u tijeku upravni postupak u kojemu se odlučuje o predmetnom zahtjevu ne mogu komentirati konkretni slučaj. No dali su načelno pojašnjenje o ostvarivanju prava na naknadu troškova prijevoza koju, sukladno važećim propisima u okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, mogu ostvariti osigurane osobe HZZO-a.
Prenosimo odgovore HZZO-a.
"Prema važećem Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, osigurana osoba ima pravo na naknadu za troškove prijevoza pod uvjetom da je radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja upućena najbližem ugovornom pružatelju zdravstvene zaštite u drugom mjestu u odnosu na mjesto prebivališta odnosno boravišta te da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza. Pravo na sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba koja je nepokretna, teško pokretna i kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje."
Tko odobrava sanitetski prijevoz?
Na pitanje tko može pacijentu odobriti sanitetski prijevoz koji, prema tvrdnjama našeg sugovornika njegovom ocu uopće nije bio ponuđen, u HZZO-u kažu da doktor koji je izdao uputnicu za traženu zdravstvenu zaštitu utvrđuje ispunjava li osigurana osoba propisane uvjete za sanitetski prijevoz te ako ih ispunjava izdaje nalog za sanitetski prijevoz do najbližeg ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite HZZO-a koji sa HZZO-om ima ugovorenu i može pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu.
"Ako izabrani doktor ocjeni da osigurana osoba ne ispunjava propisane uvjete za sanitetski prijevoz, a upućena je ugovornom pružatelju zdravstvene zaštite u mjesto koje je udaljeno 50 i više kilometara od mjesta njezina prebivališta odnosno boravišta jer odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, sukladno svom zdravstvenom stanju ne može ostvariti kod bližeg ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite za tu vrstu zdravstvene zaštite, izdat će putni nalog. Iznimno, pravo na naknadu za troškove prijevoza, neovisno o udaljenosti (50 i više kilometara), između ostalih, ima osigurana osoba u vezi korištenja radioterapije i kemoterapije. Ispunjenje uvjeta utvrđuju ovlašteni radnici HZZO-a u postupku pokrenutom temeljem izdanog i realiziranog putnog naloga."
Jedno pravo isključivalo je drugo
U odgovoru HZZO-a stoji da naknada za troškove prijevoza pripada osiguranoj osobi u visini 0,025 posto od proračunske osnovice po kilometru za najkraću relaciju cestovnog prometa između adrese prebivališta odnosno boravišta i adrese ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite kamo je upućena na liječenje. Pravo na taj iznos naknade ostvaruje se neovisno o tome kojim prijevoznim sredstvom se koristio pacijent (javni prijevoz, osobno vozilo ili dr.) kao i o tome je li oslobođen troškova prijevoza po nekoj drugoj osnovi poput besplatnog prijevoza za određene kategorije osoba.
"S obzirom da se u Vašem upitu navodi da je zdravstvena zaštita korištena u 2024. godini, sukladno tada važećem Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju pod naknadom za troškove prijevoza podrazumijevala se naknada za troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvima po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika. Također, osigurana osoba nije mogla ostvariti pravo na naknadu za troškove prijevoza ako je prema posebnim propisima odnosno drugim aktima nadležnih tijela bila u cijelosti oslobođena njihovoga plaćanja (npr. priznato pravo na besplatan prijevoz: djece do određene dobi, učenika, osoba starijih od 65 godina i sl.)", odgovorili su nam iz HZZO-a.
Lani od 1. kolovoza promijenili se uvjeti
Na koncu napominju kako se od 1. kolovoza prošle godine - a u to vrijeme pacijent iz našeg teksta već je preminuo - navedeno pravo regulira na drugačiji način, neovisno o cjeniku javnog prijevoznika, već ga sve osigurane osobe ostvaruju na istovjetan način ovisno o udaljenosti.
"Slijedom navedenog, budući da se pravo na naknadu za troškove prijevoza više ne veže uz javnog prijevoznika, sukladno važećem propisu pravo na naknadu za troškove prijevoza osigurane osobe ostvaruju s obzirom na utvrđenu kilometražu neovisno o tome jesu li tih troškova oslobođene po drugoj osnovi pod pretpostavkom da ispunjavaju sve prethodno navedene propisane uvjete", poručili su iz HZZO-a.
