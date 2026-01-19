Dobili smo odgovor HZZO-a o pacijentu iz Gornje Bistre. Je li imao pravo na putne troškove i sanitetski prijevoz?

Iako je potom podnio zahtjev za naknadu putnih troškova za tih 35 putovanja automobilom u Rijeku i natrag, ispostava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u Zaprešiću odbila je njegov zahtjev. Najprije uz obrazloženje da je liječenje mogao obaviti u Zagrebu, a nakon dopisa Direkcije HZZO-a koja je utvrdila da je odlazak na liječenje u Rijeku bio opravdan, s obrazloženjem da je, kao osoba starija od 65 godina, ondje mogao besplatno putovati vlakom ili koristiti sanitetski prijevoz koji mu, prema tvrdnjama njegovog sina, nitko nije ponudio.