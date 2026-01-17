Ogorčeni sin: "Bolesnog oca sam 35 dana vozio na zračenje. HZZO ne da putne troškove. Kažu, mogli smo vlakom"

"Otac je prije skoro tri godine, u proljeće 2023. prvi puta imao neke neobične simptome, stalno curenje iz nosa, tupu bol u glavi, nagluhost, kasnije i gubitak njuha. Bio je kod liječnika koji su mu prepisivali raznorazne sprejeve za nos. U ljeto iste godine imao je zakazan termin za kolonoskopiju u Kliničkoj bolnici Sveti Duh prilikom koje mu je liječnica greškom probušila debelo crijevo. Incident mu je zatajen i s probušenim crijevom je pušten kući, ostavljen sam sebi na brigu dok se nisu javili znakovi upale potrbušnice. Zbog nesnosnih bolova primljen je na hitni prijem na Svetom Duhu gdje je zadržan na liječenju. Kroz 14 dana prošao je niz dijagnostičkih i terapijskih postupaka i zahvata, silnog psihičkog i fizičkog stresa za organizam, život mu je bio ugrožen. Uspjeli su ga zaliječiti velikim dozama antibiotika. Na jedno kraće vrijeme je i ono curenje iz nosa prestalo", kazao nam je uvodno.