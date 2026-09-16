Dobili ste ovakav mail od HZZO-a? Ni slučajno ne upisujte svoje podatke

Također, upozoravamo sve primatelje e-mail poruke navedenog sadržaja da se radi o lažnoj poruci i da ni u kojem slučaju ne koriste poveznice unutar e-mail poruke te da ne upisuju svoje osobne podatke kao što su npr. ime i prezime, MBO, OIB, broj bankovne kartice, CVV broj, osobne i poslovne lozinke i sl.