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Važno upozorenje

Dobili ste ovakav mail od HZZO-a? Ni slučajno ne upisujte svoje podatke

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16. ruj. 2026. 15:18
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15.02.2022., Zagreb - Sve cesca pojava cyber kriminala i kradje osobnih podataka putem interneta. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorava građane kako se ovih dana pojavila phishing kampanja u kojoj se šalju lažni e-mailovi.

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Phishing
HZZO

"Naglašavamo da e-mail navedenog sadržaja ne šalje HZZO. Navedeni prijevarni e-mailovi poslani su s adrese: „Zdravstveno osiguranje“ ili „Zdravstveno osiguranje“ , a koje ne predstavljaju e-mail adrese HZZO-a.

Također, upozoravamo sve primatelje e-mail poruke navedenog sadržaja da se radi o lažnoj poruci i da ni u kojem slučaju ne koriste poveznice unutar e-mail poruke te da ne upisuju svoje osobne podatke kao što su npr. ime i prezime, MBO, OIB, broj bankovne kartice, CVV broj, osobne i poslovne lozinke i sl.

Primatelje poruke savjetujemo da e-mail obrišu i da na njega ne odgovaraju. U slučaju da je došlo do incidenta i nastanka štete za primatelje poruke, upućujemo građane da incident prijave MUP-u i nacionalnom CERT-u https://www.cert.hr/."

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Teme
hzzo korisnici lažni email prevare

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