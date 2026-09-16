Kekin odgovorila Plenkoviću: "Svi smo mi mucice. Mucice će mu stati na kraj"

Podsjetimo, tijekom Aktualnog prijepodneva, Andrej Plenković je zastupnicama Možemo poručio: "Pa što vi mislite, da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite? Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati, da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić.... Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće. I veselimo se toj igri, jer je povjerenje građana i postignuća koje imamo ono što nas zanima, a vas zanima PR".