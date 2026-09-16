UZVRATNI UDARAC
Kekin odgovorila Plenkoviću: "Svi smo mi mucice. Mucice će mu stati na kraj"
Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin osvrnula se na izjave premijera Andreja Plenkovića i njegov izraz "mucice", koji je izazvao brojne reakcije
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Ivana Kekin je Plenkovićeve "mucice" na svom Facebook profilu iskoristila za "uzvratni udarac".
"Svi smo mi mucice! Mucice smo svi mi koji uporno inzistiramo da u Hrvatskoj na čelu institucija ne smiju sjediti ljudi koji pljačkaju zdravstvo ili dopuštaju zakapanje ilegalnog otpada i trovanje naše zemlje i vode", poručila je Kekin.
"Mucice će mu stati na kraj"
Dodala je da su "mucice" i svi oni koji inzistiraju na tome da država štiti svoje građane.
"Mucice smo svi mi koji uporno ponavljamo da država treba štititi građane, a ne interese podobnih i povezanih. Mucice smo svi mi koji od takve Hrvatske ne odustajemo", napisala je.
Objavu je zaključila porukom: "Mucice će mu stat na kraj", uz poziv pratiteljima da se pridruže "desecima tisuća mucica" na Megafon newsletteru.
Podsjetimo, tijekom Aktualnog prijepodneva, Andrej Plenković je zastupnicama Možemo poručio: "Pa što vi mislite, da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite? Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati, da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić.... Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće. I veselimo se toj igri, jer je povjerenje građana i postignuća koje imamo ono što nas zanima, a vas zanima PR".
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