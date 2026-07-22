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Dodijeljene nagrade najboljim maturantima: "Vi predstavljate naš društveni kapital za razvoj"
Nagrade Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih najboljim maturantima gimnazija i strukovnih škola za uspjeh na državnoj maturi te nagrade "Marin Soljačić" i "Ante Žužul", dodijeljene su u srijedu u tom ministarstvu.
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Ministarstvo je najbolje maturante, njih 20, nagradilo novčanim iznosom od 350 eura te posebnim priznanjima za učenike koji su ostvarili najbolji rezultat na obveznim ispitima državne mature na višoj razini.
Nagradu je također dobilo sedmero učenika strukovnih škola koji su ostvarili sto posto bodova na nekom od ispita, uz uvjet da su položili sve obvezne ispite. Nagradu ministarstva osvojio je i učenik koji je dva ispita riješio 100 posto, a nije ni u jednoj od spomenutih kategorija.
U ime nagrađenih, Ministarstvu se zahvalio Josip Tomić iz Gimnazije Velika Gorica koji je najbolje riješio obvezne predmete mature.
Mauro Kritovac iz zagrebačke XV. gimnazije osvojio je Nagradu Marin Soljačić od 5.000 američkih dolara kojom se nagrađuje izniman uspjeh na području matematike i fizike. Također je dobio nagradu Ministarstva.
"Smatram da je ova tradicionalna dodjela iznimno pozitivna i motivirajuća, ne samo za moju, nego i za sve nadolazeće generacije maturanata", istaknuo je Mauro Kritovac.
Čestitajući svim dobitnicima nagrada, znanstvenik Soljačić rekao je da su pred njima novi izazovi i nove prilike. "Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli", kazao je.
Nagradu Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti u iznosu od 5.000 eura osvojio je Fran Đurkan iz Gimnazije Sesvete.
"Za mene ova nagrada stvara učinkovit poticaj na osobni razvoj i usavršavanje te ustrajanje u korištenju tog znanja za daljnje obrazovanje, karijeru i doprinos našem društvu", kazao je Đurkan.
Žužul je čestitao svim dobitnicima te naglasio važnost očuvanja hrvatskog jezika kao temelja hrvatske državnosti i kulture.
Također, nagradu Ante Žužul za najbolji rezultat iz povijesti u iznosu od 1.000 eura osvojio je Leopold Futivić iz zagrebačke XI. gimnazije, a za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika u iznosu od 1.000 eura te nagradu Ministarstva osvojio je Mislav Dujak iz Gimnazije "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu.
Nagrade je dodijelila državna tajnica MZOM-a Zrinka Mužinić Bikić.
"Vi predstavljate naš društveni kapital za razvoj gospodarstva, znanosti, kulture i društva u cjelini, jer imate potencijal postati stvaratelji novih znanja, a ne samo konzumirati postojeća", zaključila je Mužinić Bikić.
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