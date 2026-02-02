Dojava o bombi u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu. Tomašević ostaje u zgradi

Kako doznajemo, u Gradu Zagrebu zbog dojave o bombi evakuirano je Gradsko poglavarstvo, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ostaje u zgradi.
Ranije je Sandra Benčić (Možemo!) na svom Facebook profilu objavila kako je policija ušla u prostoirije stranke Možemo "pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću."
Njezinu objavu donosimo u nastavku:
"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore politickih stranaka."
