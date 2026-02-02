Oglas

Dojava o bombi u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu. Tomašević ostaje u zgradi

N1 Info
02. velj. 2026. 12:03
Zagrebačko poglavarstvo
Kako doznajemo, u Gradu Zagrebu zbog dojave o bombi evakuirano je Gradsko poglavarstvo, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ostaje u zgradi.

Ranije je Sandra Benčić (Možemo!) na svom Facebook profilu objavila kako je policija ušla u prostoirije stranke Možemo "pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću."

Njezinu objavu donosimo u nastavku:

"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore politickih stranaka."

Sve događaje iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU

Teme
Gradsko poglavarstvo Zagreba Tomislav Tomašević Zagreb

