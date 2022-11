Dok dio građana jedva spaja kraj s krajem, dužnosnicima povišica – ne smeta

Podijeli :

Izvor: PU koprivničko-križevačka / Ilustracija

Pregovarali su s Vladom i isposlovali povišicu od 1. listopada i 1. travnja od šest, odnosno dva posto. I dok će to za one u državnim službama s najnižim koeficijentom značiti rast plaće od 140 do 250 kuna puno će bolje proći oni koji su bili s druge strane stola - premijer, ministri i ostali dužnosnici na koje se dogovoreno po novom odnosi. Andreju Plenkoviću plaća će skočiti za 1600, a Zoranu Milanoviću za 1800 kuna. Ministri mogu očekivati povećanje plaće oko 1500 kuna, a saborski zastupnici oko tisuću kuna. I dok dužnosnici iz oporbe odbijaju povišicu, ovi na vlasti kažu dosta je demagogije.

“Građani su komotni što je normalno. Hrvatska treba biti apsolutno zadovoljna sa situacijom”, rekao je Gordan Grlić Radman.

Ovako govori najbogatiji ministar u Vladi koji će zajedno s ostalim državnim dužnosnicima uskoro dobiti povišicu od 1500 kuna. S druge strane hrvatski umirovljenici mole za 750 kuna božićnice.

“Nek malo misle i na nas koji smo radili 40 godina, imamo male mirovine, a oni samo sebi dižu plaće i dižu cijene, a ne pitaju za narod”, rekla je jedna građanka dok je druga komentirala: “Recimo nama penzionerima mirovina raste za par kuna, a ne za hiljadu, dve ili tri. To se meni ne sviđa”.

“Kome može – može, a njima može”, “Nek malo izjednače život i penzionera i ljudi koji imaju male plaće, nek ne misle samo na sebe, nek ne budu takvi egoisti, a mislim da su dosta veliki egoisti”, samo su još neki komentari u nizu.

Vlada je u Sabor poslala izmjene zakona s jedinstvenom osnovicom za plaće dužnosnika i službenika iako su najavljivali da će sebi smanjiti koeficijent. Gle čuda, od toga su ipak odustali.

“Raspravljali smo o tome i ja sam jednostavno rekao, i svi skupa na Vladi, da je dosta s tom demagogijom. Mislim da ovakvo usklađivanje osnovice, koje ide za sve državne službenike, može ići i prema dužnosnicima i točka. Hoćemo li mi biti predmet kritika, hoće li se naslađivati neki mediji da smo povećali plaću za 1500 kunu ili Milanoviću kojem je još više narasla nego drugima jer mu je najveća. Ali, to je tako”, rekao je premijer.

Plaće rastu premijeru, predsjedniku, ustavnim sucima, gradonačelnicima, županima, saborskim zastupnicima. Od tisuće pa do tri tisuće kuna.

“Ako se zakon ne promijeni i Vlada u osnovicu za državne dužnosnike ne dira onda se neće dogoditi ništa i plaća neće rasti. Zakon se mijenja zato što Vlada želi povećati plaće državnim dužnosnicima. To se može na dva načina – prvo, definirati u Ustavu da ne možeš povećati plaću sam sebi nego sljedećem mandatu, a drugi je da postoji politička volja da to naprosto ne činiš”, rekao je Peđa Grbin dok je Marijana Puljak rekla: “Ima i zastupnika koji se ne pojavljuju na svom poslu pa je za njih i pet tisuća kuna neto plaće previše jer ne rade ono za što su ih građani izabrali”.

S druge strane Hrvoje Zekanović kaže: “E, sad bih ja trebao biti populist kao i oni ostali pa reći da imamo i previše novaca. Ja ću reći da sam za onaj Mostov prijedlog neka mi radimo za 10 tisuća kuna u netu. Ili još bolje, ja sam za to da svi zastupnici u Hrvatskom saboru budu volonteri”.

Vladajući se pravdaju da osnovice moraju uskladiti zbog europske regulative što stoji i u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

“Kaže da se mora smanjiti broj osnovica, da nemamo različite osnovice u sustavu državne, javne, regionalne i loklane države. Zbog toga se usklađuju osnovice da imamo jedinstvenu osnovicu za sve koji primaju plaću iz državnog proračuna”, rekao je ministar rada Marin Piletić.

Najvećem se povećanju od čak 3000 kune može radovati predsjednik Ustavnog suda. Predsjedniku će rasti nešto više nego premijeru, a za oko 1500 kuna rast će plaća i dužnosnicima na lokalnoj i regionalnoj razini.

“Uopće nemam pojma ni koliko će rasti ni da li će rasti, to mi je zadnja tema s kojom se trenutno bavim”, kaže Tomislav Tomašević.

Sindikati su naravno nezadovoljni. Kako i ne bi kad službenicima s najnižim koeficijentima plaća raste za samo 140 do 250 kuna. U svakim budućim pregovorima o osnovici, povećanju će se moći radovati i državni vrh.

“Najžalosnije je to, evo odrađeno paralelno pet posto za ove najniže, a ustvari tolika povećanja i iskoristiti taj trenutak za znatno povećanje plaća dužnosnicima to je dobar šamar ljudima kojima je vlada poslodavac”, rekla je Iva Šušković iz Sindikata državnih i lokalnih službenika.

Vlada se pravda – osnovica za izračun dužnosničkih plaća nije se mijenjala od 2014. godine.

“Razumijete kakva je trenutno situacija u zemlji, zastupnici, premijer, predsjednik, predsjednik Ustavnog suda dobivaju po bar 1500 kuna. Takva situacija je stalno. Ta situacija nije od jučer, sutra, preksutra, ta situacija je godinama takva”, rekao je Plenković.

Mnogi čak ni ne spore da najviši državni dužnosnici trebaju imati više plaće no možda je trenutak za to ipak mogao biti malo bolje izabran. Socijalni jaz u Republici Hrvatskoj sve je izraženiji.

