Novi model hitne pomoći: Sestre specijalisti za stabilne, liječnici za životno ugrožene

C1 uputnica u prijedlogu, kako navode, nije zasebno razrađena jer se ne odnosi na hitne pacijente, već se izdaje za cjelovitu obradu u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti. Za manjak kadra, dodaju, predviđeno je mapiranje potreba po županijama te uvrštavanje specijalizacija iz hitne medicine među prioritetne u godišnjim planovima specijalizacija.