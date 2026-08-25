UVODE AMBULANTE BRZOG PROLAZA
Novi model hitne pomoći: Sestre specijalisti za stabilne, liječnici za životno ugrožene
Cilj reforme Hitne pomoći nije administrativno onemogućiti pacijentima dolazak u objedinjene hitne bolničke prijeme (OHBP), već osigurati da njihovi kapaciteti prvenstveno budu dostupni životno ugroženim pacijentima, potvrdilo je u utorak Ministarstvo zdravstva
Iz Ministarstva pojašnjavaju da bi pacijentu s akutnom, ali stabilnom tegobom trebalo osigurati stvarnu alternativu OHBP-u kroz snažnije organizirane i dodatno opremljene ambulante posebnih dežurstava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u kojima bi ga se moglo pregledati, zbrinuti ili po potrebi uputiti na prioritetni specijalistički pregled.
Slično rasterećenje predviđeno je i na terenu, gdje bi takozvani T2 tim, odnosno tim izvanbolničke hitne medicinske pomoći bez liječnika, prema prijedlogu činile dvije medicinske sestre odnosno medicinska tehničara, od kojih najmanje jedan ima završen program specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine, uz telekonzultacijsku podršku liječnika hitne medicine.
"Ne mijenjamo liječnike medicinskim sestrama ili tehničarima"
T1 tim, s druge strane, uz liječnika čine i medicinska sestra ili tehničar te je namijenjen zbrinjavanju životno ugrožavajućih stanja i visokorizičnih intervencija. Za T2 timove predviđene su i dodatna edukacija i certifikacija za samostalno provođenje određenih hitnih postupaka te nastavak specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva iz hitne medicine.
"Ne radi se o zamjeni liječnika medicinskim sestrama i tehničarima, nego o sustavu u kojem svaki zdravstveni djelatnik radi u okviru jasno definiranih i odgovarajuće educiranih kompetencija, uz dostupnu liječničku podršku", poručili su iz Ministarstva.
C1 i C2 uputnice
Odgovarajući na kritike struke da nacrt ne rješava manjak specijalista niti spominje takozvane C1 i C2 uputnice, kojima liječnici obiteljske medicine upućuju pacijente na daljnju obradu, iz Ministarstva pojašnjavaju da prijedlog predviđa redefiniranje C2 uputnice. Njome se pacijenti danas najčešće upućuju u hitnu službu, a ubuduće bi za akutnog, ali stabilnog pacijenta služila za prioritetni žurni specijalistički pregled izvan objedinjenih hitnih bolničkih prijema (OHBP).
C1 uputnica u prijedlogu, kako navode, nije zasebno razrađena jer se ne odnosi na hitne pacijente, već se izdaje za cjelovitu obradu u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti. Za manjak kadra, dodaju, predviđeno je mapiranje potreba po županijama te uvrštavanje specijalizacija iz hitne medicine među prioritetne u godišnjim planovima specijalizacija.
Mobilne ambulante za domove za starije već postoje u sustavu
Na pitanje o mobilnim ambulantama za domove za starije, iz Ministarstva odgovaraju da takve ambulante već postoje i funkcioniraju u sustavu, te da je u njihovim rutama potrebno prepoznati i potrebu za odlaskom na te lokacije.
Prema prijedlogu, do kraja 2029. godine postupno bi se povećavao broj T2 timova, osobito u gradovima s organiziranim bolničkim prijemom hitnih pacijenata, uz odgovarajuće smanjenje broja T1 timova na tim područjima, dok bi dostatan broj T1 timova ostao zadržan za životno ugrožavajuća stanja.
Predloženi okvir provedbe obuhvaća razdoblje od 2026. do 2029. godine, a uz jačanje T1 i T2 timova uključuje reorganizaciju Mreže hitne medicine, razvoj jedinstvenog medicinsko-prijavno-dojavnog sustava, osnaživanje posebnih dežurstava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, digitalnu integraciju sustava te reorganizaciju rada OHBP-ova.
Ambulante brzog prolaza
Unutar samih OHBP-ova najavljuju standardiziranu trijažu i ambulante brzog prolaza za manje kompleksne pacijente.
Javna rasprava o prijedlogu reorganizacije počinje tijekom rujna. "Govorimo o prijedlogu koji će se prema potrebi dodatno razrađivati, a ne o modelu koji je unaprijed konačno određen", poručili su iz resornog ministarstva.
Ističu da su, uz reorganizaciju timova, u planu i bolje vrednovanje rada, povećanje koeficijenata te mjere za privlačenje i zadržavanje kadra.
"Bez educiranih, motiviranih i zaštićenih djelatnika nema održive reforme hitne medicine", poručili su u izjavi za Hinu.
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