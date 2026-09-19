Vršnjačko nasilje izmaknulo kontroli: Prva nacionalna konferencija Sigurnost 360° donosi odgovore na ključna pitanja

Uz središnji panel posvećen slučaju Prečko, program obuhvaća i tematske cjeline o cjelovitom pristupu sigurnosti djece te nasilju u virtualnom i stvarnom prostoru. Na konferenciji će sudjelovati istaknuti stručnjaci, među kojima su Boris Jokić, Ana Žnidarec Čučković, članica kriznog tima u slučaju OŠ Prečko, Karin Doolan, dobitnica znanstvenog Oscara, profesor Mislav Kuleš, dobitnik nagrade Zlatna kreda 2025., Ella Selak Bagarić iz Ureda pravobranitelja za djecu, Marko Sikirica, stručnjak za sigurnost i roditelj djeteta iz OŠ Prečko, David Stainko, Tomislav Ramljak, Maja Odorjan Novak, Antonija Jurčić i mnogi drugi.