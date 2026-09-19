Kako ga spriječiti?
Vršnjačko nasilje izmaknulo kontroli: Prva nacionalna konferencija Sigurnost 360° donosi odgovore na ključna pitanja
Prva hrvatska konferencija o cjelovitoj sigurnosti djece u odgoju i obrazovanju „Sigurnost 360° – djeca i mladi“ okuplja ključne stručnjake i donositelje odluka.
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Najnoviji obračun maloljetnika u zagrebačkoj srednjoj tehničkoj školi ponovno je razotkrio zabrinjavajući obrazac reakcije društva: o sigurnosti u školama raspravlja se tek nakon izbijanja incidenta, umjesto da se sustavno gradi kultura prevencije.
Javnost i struka s pravom se pitaju jesmo li išta naučili iz slučaja Prečko i ranijih događaja u školskim hodnicima. Odgovor na to ključno pitanje ponudit će uvodna panel rasprava prve hrvatske konferencije o cjelovitoj sigurnosti djece u odgoju i obrazovanju pod nazivom „Sigurnost 360° – djeca i mladi“.
Konferencija će se održati 5. studenoga 2026. godine u Hotelu Westin Zagreb u organizaciji časopisa Zaštita, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva unutarnjih poslova.
Središnji cilj konferencije jest ostvariti nužan pomak s pitanja „Što se dogodilo?“ na pitanje „Kako spriječiti?“, uz naglasak na konkretna i primjenjiva rješenja u praksi. Ovaj stručni događaj po prvi put u Hrvatskoj za isti stol dovodi predstavnike obrazovnog sustava, sigurnosnog sektora, pravnih stručnjaka, stručnjaka za mentalno zdravlje i krizno upravljanje te donositelje odluka.
Uz središnji panel posvećen slučaju Prečko, program obuhvaća i tematske cjeline o cjelovitom pristupu sigurnosti djece te nasilju u virtualnom i stvarnom prostoru. Na konferenciji će sudjelovati istaknuti stručnjaci, među kojima su Boris Jokić, Ana Žnidarec Čučković, članica kriznog tima u slučaju OŠ Prečko, Karin Doolan, dobitnica znanstvenog Oscara, profesor Mislav Kuleš, dobitnik nagrade Zlatna kreda 2025., Ella Selak Bagarić iz Ureda pravobranitelja za djecu, Marko Sikirica, stručnjak za sigurnost i roditelj djeteta iz OŠ Prečko, David Stainko, Tomislav Ramljak, Maja Odorjan Novak, Antonija Jurčić i mnogi drugi.
Izlaganja i rasprave obuhvatit će tehnička i inženjerska rješenja za sigurnost ustanova, detekciju rizičnih ponašanja te statistiku i prevenciju vršnjačkog zlostavljanja.
Prijave za sudjelovanje su i dalje otvorene, a više informacija nalazi se na stranici organizatora: KONFERENCIJA SIGURNOST 360.
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