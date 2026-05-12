DP prozvao gradonačelnika: Pavliček prisvaja naše zasluge

Iz vukovarskog Domovinskog pokreta (DP) optužili su u utorak gradonačelnika Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) da se hvali projektima koji su osmišljeni, pripremljeni i pokrenuti upravo u vrijeme vladavine DP-a u Vukovaru.
"Kamen temeljac za novi vrtić na Olajnici položen je još u svibnju prošle godine, a proširenja vrtića na Mitnici i Sajmištu bila su pred sam završetak prije izbora. Isto vrijedi i za projekte proširenja osnovnih škola te njihovu pripremu za jednosmjensku nastavu", poručuje DP u reakciji na nedavnu izjavu Pavličeka da "Vukovar danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Njemačkoj i Austriji".
Riječ je o projektima koje smo davno osmislili, pripremili i osigurali financijski okvir za njihovu realizaciju, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik vukovarskog DP-a Dario Tišov.
Poručuju kako im je drago da je Pavliček "napokon javno priznao ono što građani Vukovara vide i osjećaju godinama – da je naš grad kroz tri mandata sustavnog rada, ulaganja i odgovornog vođenja pretvoren u moderan, uređen i europski Vukovar".
Nadamo se da će barem dio velikih predizbornih obećanja aktualne vlasti u sljedeće tri godine prerasti u konkretna djela, a ne ostati samo dobro upakirana politička retorika, kažu DP-ovci.
Najavili su da će DP, zajedno s partnerima na nacionalnoj razini, nastaviti ulagati u razvoj Vukovara. U tijeku su važni infrastrukturni projekti poput radova na vukovarskoj obilaznici, uređenje novog zemljišta na obali Dunava, rušenje devastiranih Bata vila u Borovu naselju, ali i brojni drugi projekti ulaganja u cestovnu infrastrukturu poput onih u Sotinu.
"To su konkretni potezi koji mijenjaju lice grada i podižu kvalitetu života svih građana Vukovara koji zaslužuje razvoj, kontinuitet i odgovornu politiku, a ne prisvajanje tuđih rezultata“, poručuju vukovarski DP-ovci.
