DP-ovci prozvali Pavličeka: "Ni prstom nisu maknuli, ali će biti prvi kada se budu rezale vrpce"

Čelnici Domovinskog pokreta Grada Vukovara u subotu su opetovano prozvali aktualnog gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka za loše vođenje grada, kažu da u proteklih šest mjeseci, od kako je Pavliček na čelu grada, nema nikakvih novih projekata.
"Tijekom proteklih šest mjeseci, od kako je Pavliček na čelu Vukovara, nema nikakvih novih projekata i svaka njegova konferencija za novinare se svodi na prozivke kako je za sve uvijek kriv netko drugi", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik vukovarskog DP-a Dario Tišov.
Naveo je kako je smanjenju plaća zaposlenih u gradskoj upravi i institucijama prethodilo povećanje plaća nekih direktora, ali i da se profitabilna djelatnost naplate parkinga vratila u gradsku tvrtku Komunalac te da se na taj način grad odrekao oko pola milijuna eura prihoda godišnje.
"Prilikom primopredaje vlasti na računu grada bilo je oko 3 milijuna eura namjenskih sredstava i oko 900.000 nenamjenskih. O tome postoji i službeni akt o primopredaji. Kada je riječ o financijama grada aktualni gradonačelnik ne govori o drugim prihodima grada tijekom cijele protekle godine", rekao je Tišov.
Dodao je kako je uz odluku o smanjenju plaće Grad Vukovar donio i niz drugih mjera koje idu na štetu Vukovaraca poput ukidanja besplatnih vrtića, povećanja cijene gradskog prijevoza i slično.
Predsjednik županijskog DP-a Darko Dimić podsjetio je na niz projekata koji su realizirani u vrijeme dok je Vukovarom upravljao DP, te istaknuo kako su oni dokaz da je bivša gradska vlast radila kvalitetan posao. Sada se prezentiraju projekti koje smo mi osmislili, kazao je i izrazio nadu "kako će se uskoro čuti i za neki projekt aktualne vlasti".
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, DP-ov David Vlajčić naglasio je kako Vlada vodi računa o ravnomjernom razvoju cijele Hrvatske.
"Tijekom proteklih godina u pet slavonskih županija realizirano je 165.000 projekata vrijednih 5 milijardi eura. Realizirano je niz projekata, ili su u tijeku, koji mijenjaju vizuru Vukovara. U isto vrijeme svjedočimo prozivkama i nekorektnim napadima gradonačelnika", rekao je Vlajčić.
I on tvrdi kako se aktualna gradska vlast hvali projektima za koje nije "ni prstom maknula" ali će, kaže biti prvi kada se budu rezale vrpce i govorilo o njima.
