DP-ovci prozvali Pavličeka: "Ni prstom nisu maknuli, ali će biti prvi kada se budu rezale vrpce"

Predsjednik županijskog DP-a Darko Dimić podsjetio je na niz projekata koji su realizirani u vrijeme dok je Vukovarom upravljao DP, te istaknuo kako su oni dokaz da je bivša gradska vlast radila kvalitetan posao. Sada se prezentiraju projekti koje smo mi osmislili, kazao je i izrazio nadu "kako će se uskoro čuti i za neki projekt aktualne vlasti".