Pavliček odgovorio DP-u i prozvao Penavu: "Ponašali su se kao pijani milijarderi"

“Činjenica je da Grad nema novca, a glavni krivac tome je Penava i njegovo nesavjesno trošenje gradskog novca. To što ekipa iz DP-a priča je klasično prodavanje magle od likova koji su izgubili izbore i radi kojih imamo sve te troškove. Svi dokumenti u Gradu postoje i može ih se dobiti na uvid. Izborni gubitnici se i dalje valjaju u blatu ali zaboravljaju da je 1. lipanj davno prošao. Međutim, mi ćemo još dugo osjetiti njihovo nesavjesno trošenje novca, a ja ću godinu i pol mandata potrošiti na saniranje brljava Ivana Penave”, zaključio je Pavliček.