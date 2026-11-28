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Britanska sportašica Erica Dixon ima 27 godina, dva Guinnessova svjetska rekorda i novi veliki cilj. Nakon što je ove godine ostvarila izvanredan uspjeh na Londonskom maratonu, već se priprema za sljedeći, na kojem želi biti još brža.

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Erica, koja se natječe u okviru Specijalne olimpijade, na ovogodišnjem je Londonskom maratonu 26. travnja postavila čak dva svjetska rekorda u svojoj kategoriji.

Maratonsku stazu dugu 42,195 kilometara završila je za četiri sata, 40 minuta i 19 sekundi, čime je postala najbrža maratonka u Guinnessovoj kategoriji II1.

Istodobno je postala i najmlađa žena koja je završila maraton u toj kategoriji, sa 26 godina i 207 dana.

No, Erica ne namjerava stati na tome.

Njezin otac Peter otkrio je za Guinness World Records da već naporno trenira za Londonski maraton 2027. godine.

Pripreme uključuju redovite treninge na duge staze, utrke na deset milja i polumaratone.

Trčanje je njezina velika ljubav još od šeste godine, a već šest godina zaredom sudjeluje i na poznatoj britanskoj utrci Great North Run.

Iza sebe ima i dva nastupa na maratonu u Manchesteru.

No, trčanje nije jedini sport kojim se bavi.

Erica također pliva, igra golf, vozi bicikl i bavi se boćanjem, a trenira nekoliko puta tjedno.

Osim sporta, volontira u kafiću i sudjeluje u kreativnim radionicama u kojima izrađuje velike igre za sajmove i festivale.

Njezin sljedeći nastup imat će i humanitarnu dimenziju.

Naime, britanska ekipa Specijalne olimpijade tijekom Londonskog maratona prikupljat će sredstva kako bi pomogla odlazak 73 sportaša na Svjetske igre Specijalne olimpijade, koje će se u listopadu 2027. održati u čileanskom Santiagu.

Erica tako nastavlja trenirati, natjecati se i pomicati vlastite granice, a idućeg proljeća pokušat će nadmašiti svoje rekordno vrijeme.

Fotografije Erice Dixon i više detalja o njezinoj priči možete pronaći na službenoj stranici Guinness World Recordsa.