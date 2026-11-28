Na pomolu politički zaokret?
Kraj ere Pedra Sáncheza? Španjolska pred povijesnim izborima
Španjolci u nedjelju izlaze na prijevremene izbore koji bi mogli donijeti smjenu vlasti nakon nekoliko društvenih i političkih kriza u zemlji posljednjih mjeseci.
Posljednje ankete prije zakonske zabrane objavljivanja, koja vrijedi pet dana prije izbora, predviđaju kraj vladavine stranke PSOE Pedra Sáncheza i dolazak desnice na vlast.
Narodna stranka (PP) Alberta Núñeza Feijóoa vodi u gotovo svim istraživanjima, a zajedno s krajnje desnim Voxom ima izglednu apsolutnu većinu.
Ako Narodna stranka i Vox formiraju zajedničku vladu, to će biti prvi put od kraja diktature Francisca Franca 1975. godine da krajnja desnica ulazi u španjolsku vladu. Čelnik PP-a Feijóo u studenome je izjavio da preferira manjinsku vladu uz parlamentarnu podršku Voxa, ali nije isključio ni koalicijski dogovor.
Vrhunac predizborne kampanje bio je u četvrtak navečer na televizijskom sučeljavanju četvero kandidata: Sáncheza, Feijóoa, čelnika Voxa Santiaga Abascala i Ade Colau iz lijevog saveza Frente Amplio (Široka fronta).
Ton je od prve minute bio oštar. Kandidati su se međusobno vrijeđali te jedni druge nazivali lešinarima, kukavicama, kriminalcima i budalama. Zbog zakonske zabrane objave anketa u završnici kampanje nema reprezentativnih istraživanja o tome tko je pobijedio.
Stambena kriza
Izbore je izravno izazvala stambena kriza. Kongres je 2. listopada odbacio dva hitna vladina dekreta o zaštiti najmoprimaca i regulaciji najma, sa 172 glasa za i 178 protiv. Nakon toga Sánchez je raspisao izbore. „Došlo je vrijeme da Španjolci odluče kakvu budućnost žele”, rekao je.
Iskra krize je bila deložacija 87-godišnje Maricarmen Abascal 23. rujna iz madridskog stana u kojem je živjela od 1956. godine.
Ona je uredno je plaćala najamninu, ali sudovi su, sve do Vrhovnog suda, presudili da je njezin naslijeđeni ugovor uz zamrznutu „staru najamninu” odavno istekao. Novi vlasnik, investicijska tvrtka, tražio je najamninu triput višu od njezine mirovine. Deložacija je bila formalno zakonita, ali je digla naciju na noge.
Starica je umrla je 7. listopada, nakon dva tjedna u bolnici. Njezino izbacivanje i smrt pokrenuli su val prosvjeda diljem zemlje.
Prema riječima Javiera Carbonella iz briselskog Centra za europsku politiku (EPC), poraz u Kongresu razotkrio je slabost koja aktualnu vladu prati od početka mandata – nije imala pouzdanu parlamentarnu većinu, nego partnere koji reagiraju na raspoloženje medija i javnosti. Vlada od 2023. nije izglasala nijedan cjeloviti proračun, a redovni izbori ionako bi se morali održati do ljeta 2027
Pritisak se gomilao i na drugim poljima. Bivši ministar prometa i bivši organizacijski tajnik PSOE-a José Luis Ábalos u lipnju je pravomoćno osuđen na 24 godine zatvora za korupciju.
Njegov nasljednik na čelu stranačke organizacije Santos Cerdán bio je u istražnom zatvoru zbog sumnje na mito. Premijerova supruga Begoña Gómez čeka suđenje za trgovanje utjecajem. Premijerov brat David nepravomoćno je osuđen na devet godina zabrane rada u javnoj službi, a osuđen je i bivši glavni državni odvjetnik Álvaro García Ortiz.
Sánchez sve to naziva progonom svoje obitelji.
Sve to dodatno su otežali siječanjski vladin dekret o legalizaciji oko 500.000 migranata, težak povijesni poraz PSOE-a na regionalnim izborima u Andaluziji u svibnju te velika srpanjska migrantska kriza u Ceuti
Ankete
Sánchez (54), premijer od 2018., traži novi mandat za socijaliste.
Feijóo, bivši predsjednik pokrajine Galicije, vodi Narodnu stranku, koja je 2023. bila relativan pobjednik izbora s 33,1 posto glasova i 137 od 350 zastupnika, ali nije sastavio vladu. Vox je tada osvojio 12,4 posto i 33 mandata, a sada mu se prognozira gotovo dvostruko više.
Lijevo od PSOE-a nastupa Frente Amplio, koji čine Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid i katalonski Comuns. Predvodi ga bivša gradonačelnica Barcelone Ada Colau. Podemos Irene Montero na izbore izlazi samostalno, dok u Kataloniji nastupa u suradnji s ERC-om Gabriela Rufiána
Anketa El Paísa, posljednja prije zabrane, daje PP-u 31,8 posto i 130 mandata. PSOE-u daje 30,9 posto i 124 mandata, a Voxu 17,3 posto i 57 zastupnika.
U tom slučaju bi PP i Vox zajedno imali 187 zastupnika, 11 iznad praga od 176. I većina ostalih agencija desnici predviđa apsolutnu većinu.
Iznimka je državni Centar za sociološka istraživanja (CIS), koji je i ranije precjenjivao socijaliste. Prema njihovoj listopadskoj procjeni na više od 45.000 intervjua, PSOE dobiva 33,3 posto i do 143 mandata, a PP 25,5 posto i do 106 mandata. PP i Vox zajedno bi imali najviše 171 mandat.
Sáncheza ne treba otpisivati
Iznenađenje u sklapanju vlade ipak nije isključeno. Sánchez je 2023. bio jednako otpisan, a ipak je složio većinu s regionalnim strankama.
„Suočava se s teškim izgledima, ali i njegovi protivnici kad se suoče s njim”, upozorava Carbonell iz EPC-a i dodaje da „D'Hondtov sustav kažnjava rascjepkanu ljevicu”.
„Sánchezu je ono što se događa lijevo od njega važnije nego prije”, na istom tragu ocjenjuje Chatham House.
Nepoznanica je i odnos PP-a i Voxa. Feijóo je još lani obećavao da koalicije s Voxom „nikada neće biti”, a u lipnju je prvi put prihvatio tu mogućnost.
Sada kaže da odluka o koaliciji „ne ovisi o njemu, nego o biračima” i da želi vladati sam.
Vox ne otkriva hoće li tražiti ministarstva ili će vladu podržavati i nadzirati izvana.
Lider stranke Abascal, koji se otvoreno poziva na Trumpa i Mileija, Sánchezovu vladu naziva „nelegitimnom i mafijaškom” i kaže da je najvažnije poslati je u povijest, pa onda vidjeti što i kako dalje.
Novi pad europske ljevice?
Pobjeda desnice bila bi najveći zaokret španjolske vanjske politike u desetak godina, procjenjuje Kristina Kausch iz German Marshall Funda.
Feijóo bi se vjerojatno vratio dobrim odnosima s Donaldom Trumpom , popravio odnose s Izraelom i oprezniji pristup Kini uskladio s Bruxellesom. U NATO-u, gdje je Sánchez izborio iznimku od cilja od pet posto BDP-a za obranu, PP obećava „pouzdanu Španjolsku”, ali konkretan iznos će reći tek nakon revizije financija.
Najviše trenja donio bi Vox. Njegov zahtjev za „nacionalnim prioritetom” u socijalnim davanjima kosi se s pravom EU-a, a njegovi eurozastupnici često su se suzdržavali u glasovanjima o Ukrajini. PP je najavio i ukidanje amnestije za katalonske separatiste.
Analitičar Jacobo Ramos Folch iz Atlantskog vijeća upozorava da je Sánchezova polarizacija ojačala nacionalističku desnicu umjesto da je obuzda.
Za europsku ljevicu ulog je egzistencijalan, jer je Sánchez jedini socijaldemokratski premijer neke velike članice EU-a.
„Sánchez je neprikosnoveni vođa europske ljevice”, kaže socijalistički eurozastupnik Javi López.
Predsjednik Europskog vijeća António Costa smiruje strasti.
„Mislim da španjolski izbori zapravo nisu problem”, rekao je portalu Rapporteur, ističući širok španjolski konsenzus o novom europskom proračunu.
Madrid, međutim, otvara izborni ciklus koji se 2027. nastavlja u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Finskoj i Grčkoj. Nedjeljna noć bit će prvi test pitanja je li europska ljevica u zastoju ili u potpunoj krizi.
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