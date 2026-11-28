Ona je uredno je plaćala najamninu, ali sudovi su, sve do Vrhovnog suda, presudili da je njezin naslijeđeni ugovor uz zamrznutu „staru najamninu” odavno istekao. Novi vlasnik, investicijska tvrtka, tražio je najamninu triput višu od njezine mirovine. Deložacija je bila formalno zakonita, ali je digla naciju na noge.