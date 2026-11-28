Sigurnosni incident
Američka vojska odbila napad dronova na britansku zračnu bazu, sumnja se na Iran
Američka vojska odbila je napad šest dronova koji su ranije ovaj mjesec nadlijetali britansku zračnu bazu RAF Lakenheath, a sumnja se da je incident povezan s Iranom, izvijestio je u subotu Financial Times.
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Pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem, list navodi da su američke snage upotrijebile tehnologiju za suzbijanje dronova kako bi odbile bespilotne letjelice, ali da ih britansko i američko osoblje nije uspjelo pronaći i zaplijeniti.
Upitan za komentar na izvješće, glasnogovornik britanskog ministarstva obrane u pisanom je odgovoru Reutersu izjavio: „Policija ministarstva obrane i policija Suffolka blisko su surađivale s američkim zračnim snagama kako bi reagirale na dojave o neovlaštenim aktivnostima dronova u zračnoj bazi RAF Lakenheath 13. studenoga. Situacija je brzo riješena, a baza se vratila uobičajenim sigurnosnim mjerama i mjerama zaštite snaga”, dodaje se.
Bijela kuća i Pentagon nisu zasad odgovorili na zahtjeve za komentar.
Tijekom incidenta pripadnici američkoga ratnog zrakoplovstva u bazi reagirali su na „sumnju na neovlaštenu aktivnost dronova”. Glasnogovornik zračnih snaga tada je izjavio da nisu bili ugroženi pripadnici osoblja, zrakoplovi ni infrastruktura.
U rujanskom incidentu u RAF Fairfordu, još jednoj britanskoj bazi koju koristi američko ratno zrakoplovstvo, prijetnja povezana s Iranom potaknula je povlačenje američkih bombardera B-1, izjavio je prošli mjesec američki predsjednik Donald Trump.
Teheran je odbacio optužbe o umiješanosti u incident u Fairfordu i druge neprijateljske aktivnosti u Britaniji, gdje vlasti već godinama optužuju Iran za sudjelovanje u planiranju napada i pokušajima atentata na disidente te izraelske i židovske mete.
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