Upitan za komentar na izvješće, glasnogovornik britanskog ministarstva obrane u pisanom je odgovoru Reutersu izjavio: „Policija ministarstva obrane i policija Suffolka blisko su surađivale s američkim zračnim snagama kako bi reagirale na dojave o neovlaštenim aktivnostima dronova u zračnoj bazi RAF Lakenheath 13. studenoga. Situacija je brzo riješena, a baza se vratila uobičajenim sigurnosnim mjerama i mjerama zaštite snaga”, dodaje se.