VREMENSKA PROGNOZA
Pred nama je hladan vikend, na snazi i crveni Meteoalarm: Evo što donosi početak novog tjedna
Subota nam u kopnenim krajevima nosi većinom oblačno i hladno vrijeme, još povremeno uz susnježicu i snijeg.
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Oborine će biti u relativno maloj količini, ali se ponegdje i u nizinama može stvoriti tanji snježni pokrivač. Na Jadranu djelomično sunčano rijetko gdje uz vrlo malo kiše. Puhat će umjeren sjeverac, duž obale i na otocima umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim, a podno Velebita ponegdje i orkanskim udarima pa je za to područje izdan crveni Meteoalarm.
Temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 4°C, na Jadranu između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva. Pripazite na kopnu zbog mogućih zimskih uvjeta vožnje i mjestimične poledice, a prometna ograničenja uzrokovat će cijeli dan i bura.
Nedjelja će na Jadranu prevladavati sunčana, a više će oblaka i dalje biti na kopnu gdje još može povremeno padati slab snijeg, osobito u gorskoj Hrvatskoj. Ostaje hladno i vjetrovito uz umjeren i pojačan sjeverni vjetar u unutrašnjosti te jaku i olujnu buru na Jadranu pa se i dalje očekuju poteškoće u prometu. Bura bi poslijepodne ipak trebala malo oslabiti.
Početak novog tjedna djeluje uglavnom suh i hladan, a sunčana razdoblja će biti češća i u kopnenim krajevima Hrvatske. Temperatura zraka će biti još nekoliko stupnjeva niža, pravo zimsko vrijeme.
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