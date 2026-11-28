Oborine će biti u relativno maloj količini, ali se ponegdje i u nizinama može stvoriti tanji snježni pokrivač. Na Jadranu djelomično sunčano rijetko gdje uz vrlo malo kiše. Puhat će umjeren sjeverac, duž obale i na otocima umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim, a podno Velebita ponegdje i orkanskim udarima pa je za to područje izdan crveni Meteoalarm.