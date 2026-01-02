Stiže promjena vremena: Zahlađenje, snijeg i jak vjetar

Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 0, na Jadranu i uz Jadran oko 7. Ponedjeljak promjenljivo oblačno i hladno uz jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaku i olujnu buru. Mjestimice u planinskim krajevima Like i Dalmatinske zagore slab snijeg. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -5 do -3, na Jadranu oko 6, najviše dnevne u unutrašnjosti oko 0 na Jadranu oko 6. Uz jak vjetar osjet hladnoće bit će za četiri do pet stupnjeva niža temperatura zraka.