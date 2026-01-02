Vremenska prognoza
Stiže promjena vremena: Zahlađenje, snijeg i jak vjetar
Danas promjenljivo oblačno i toplo, više naoblake uz Jadran s kišom i lokalnim grmljavinama. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 7 do 12, na Jadranu oko 15. Jako jugo i jugozapadnjak.
Premještanjem ciklone nad sjevernom Europom prema jugoistoku pada tlak zraka u našim krajevima te nakratko dolazimo pod utjecaj južnog visinskog strujanja koje donosi topliji vlažan zrak sa Sredozemlja nad naše krajeve. Ciklonalni vrtlog zapadno od obala Portugala i Španjolske sporo se premješta prema zapadnom sredozemnom bazenu i donosi znatnu količinu vlažnog zraka s Atlantika nad sjeverozapadnu Afriku. Prema sadašnjem razvoju vremenske situacije vlažan nestabilan atlantski zrak će se idući tjedan premještati po osi sredozemnog mora od zapada prema istoku te donijeti velike količine oborine jugu Apeninskog i Balkanskog poluotoka.
Sutra u subotu pretežno oblačno s kišom mjestimice. U najvišim planinskim krajevima kiša će krajem dana prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će jugozapadnjak koji će krajem dana u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti skrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 3, na Jadranu i uz Jadran od 6 do 10C.
U nedjelju zahlađenje uz sjeverozapadnjak i sjeverac, a na Jadranu će poslijepodne zapuhati bura i brzo se širiti sa sjevernog Jadrana prema srednjem i južnom. Promjenljivo oblačno uz kišu na Jadranu, a u unutrašnjosti susnježicu i snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od - 4 do -2, na Jadranu oko 5.
Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 0, na Jadranu i uz Jadran oko 7. Ponedjeljak promjenljivo oblačno i hladno uz jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaku i olujnu buru. Mjestimice u planinskim krajevima Like i Dalmatinske zagore slab snijeg. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -5 do -3, na Jadranu oko 6, najviše dnevne u unutrašnjosti oko 0 na Jadranu oko 6. Uz jak vjetar osjet hladnoće bit će za četiri do pet stupnjeva niža temperatura zraka.
U utorak hladno, vjetrovito oblačno vrijeme s povremenom kišom na Jadranu uz buru na sjevernom i srednjem Jadranu pokoja pahulja zalepršat će i na obali te kopnu bližim otocima. U unutrašnjosti snijeg obilniji u Lici i Gorskom kotaru a u Slavoniji i Baranji stvaranje plitkog snježnog pokrivača.
