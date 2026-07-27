Drama u zraku: Na letu za Dubrovnik napukao prozor aviona, hitno je sletio

Zrakoplov na letu DY1922 tvrtke Norwegian Air Shuttle krenuo je iz Osla u 6:45 sati, a prema planu je u Zračnu luku Ruđer Bošković Dubrovnik trebao stići oko 9:40 sati. No tijekom leta došlo je do napuknuća jednog od prozora, zbog čega je posada odlučila promijeniti plan i obaviti izvanredno slijetanje u Međunarodnu zračnu luku Beč, piše lokalni portal Dubrovački dnevnik.