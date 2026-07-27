BOEING
Drama u zraku: Na letu za Dubrovnik napukao prozor aviona, hitno je sletio
Zrakoplov Norwegian Air Shuttlea koji je iz Osla letio prema Dubrovniku morao je zbog oštećenja prozora tijekom leta neplanirano sletjeti u Beč.
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Zrakoplov na letu DY1922 tvrtke Norwegian Air Shuttle krenuo je iz Osla u 6:45 sati, a prema planu je u Zračnu luku Ruđer Bošković Dubrovnik trebao stići oko 9:40 sati. No tijekom leta došlo je do napuknuća jednog od prozora, zbog čega je posada odlučila promijeniti plan i obaviti izvanredno slijetanje u Međunarodnu zračnu luku Beč, piše lokalni portal Dubrovački dnevnik.
Zrakoplov je sigurno prizemljen u Beču. Riječ je o Boeingu 737-800 koji je star nešto manje od 12 godina.
Prema informacijama Dubrovačkog dnevnika, putnicima bi trebao biti osiguran zamjenski zrakoplov kojim bi iz Beča prema Dubrovniku trebali nastaviti putovanje u ranim poslijepodnevnim satima.
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