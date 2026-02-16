Dramatično pada udio djece, uvoz stranih radnika ne rješava problem

"Povećava nam se relativno i apsolutno broj starijeg stanovništva i osim izdvajanja za mirovine, problem će biti skrb o starijem stanovništvu. Ne raste samo udio stanovništva u mlađoj starijoj dobi od 65 do 75 godina i srednjoj starijoj dobi od 75 do 85 godina nego i onog od 85 i više godina, demografski rečeno, u staroj starijoj dobi. Ti su procesi eksponencijalno ubrzani zbog iseljavanja mladog stanovništva. Još od 90-ih godina demografi su upozoravali da ćemo doći u neizdrživu situaciji ako se ti trendovi ne zaustave", izjavio je demograf Akrap.