Dramatično pada udio djece, uvoz stranih radnika ne rješava problem

Udio djece do 14 godina pao je ispod 14 posto te je od popisa stanovništva 2021. do lani Hrvatska izgubila gotovo 23 tisuće djece te dobi, dok je istodobno broj starijih od 65 i više godina povećan za više od 42 tisuće! Pokazuju to posljednji privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o procjeni stanovništva sredinom 2025., piše Večernji list
U odnosu na popis iz 2021. u Hrvatskoj je povećan broj stanovnika za samo nekoliko tisuća te Hrvatska ima 3,876 milijuna stanovnika, no to minimalno povećanje pratilo je smanjenje udjela djece i povećanje udjela starijeg stanovništva, što govori o ubrzavanju dramatičnih demografskih trendova.
Kako piše Večernji list, Hrvatska se prema podacima Eurostata nalazi među tri države EU u kojima je u posljednjem desetljeću zabilježen najveći porast broja starijeg stanovništva. Sredinom 2025. godine, prema procjeni DZS-a, imali smo 911,5 tisuća stanovnika u dobi od 65 i više godina te je udio starijih u populaciji čak 23,51%, a djece do 14 godina imamo samo 529,5 tisuća (13,66%).
Akrap: Imat ćemo problema s isplatom mirovina
Demograf i akademik prof. dr. sc. Anđelko Akrap, za Večernjak je izjavio da su podaci o padu udjela djece ispod 14 posto "alarmantni".
"Povećava nam se relativno i apsolutno broj starijeg stanovništva i osim izdvajanja za mirovine, problem će biti skrb o starijem stanovništvu. Ne raste samo udio stanovništva u mlađoj starijoj dobi od 65 do 75 godina i srednjoj starijoj dobi od 75 do 85 godina nego i onog od 85 i više godina, demografski rečeno, u staroj starijoj dobi. Ti su procesi eksponencijalno ubrzani zbog iseljavanja mladog stanovništva. Još od 90-ih godina demografi su upozoravali da ćemo doći u neizdrživu situaciji ako se ti trendovi ne zaustave", izjavio je demograf Akrap.
Dodao je i da uvoz radne snage ne može "zakrpati" demografske rupe te da je jedno od rješenja povratak iseljenih hrvatskih građana.
Alarmantan pad broja djece i porast broja starijeg stanovništva ne dovodi u pitanje samo održivost javnih sustava nego i ugrožava skrb o starijem stanovništvu, i to puno više nego što su građani toga svjesni.
