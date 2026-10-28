Država tuži Tomislava Debeljaka jer nije dovršio tri vojna broda

"Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane je preko Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, tužbom protiv tvrtki Brodogradilište specijalnih objekata i Brodograđevne industrije Split pokrenulo sudski postupak radi predaje brodova zajedno sa svom do sada ugrađenom opremom, opreme za ugradnju u brodove i stručne dokumentacije u posjed Ministarstva obrane. Sudski postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu je u redovnom tijeku", poručili su iz Ministarstva obrane za Dnevnik Nove TV.