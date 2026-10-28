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SLUŽBENO POTVRĐENO

Država tuži Tomislava Debeljaka jer nije dovršio tri vojna broda

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N1 Info
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28. lis. 2026. 17:59
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Tomislav Debeljak
Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon što je preuzela vlasništvo nad tri nedovršena vojna broda država sada tuži Tomislava Debeljaka u čijem su brodogradilištu trebala biti sagrađena.

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Sada sudskim putem pokušavaju doći do brodova za ratnu mornaricu.

Naime, prije godinu dana Debeljak je raskinuo ugovor s MORH-om, jer se nisu mogli dogovoriti oko troškova.

Ministar Ivan Anušić nije im pristao platiti više. Još uvijek se ne zna tko će brodove završiti i po kojoj cijeni dobiju li ih natrag.

"Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane je preko Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, tužbom protiv tvrtki Brodogradilište specijalnih objekata i Brodograđevne industrije Split pokrenulo sudski postupak radi predaje brodova zajedno sa svom do sada ugrađenom opremom, opreme za ugradnju u brodove i stručne dokumentacije u posjed Ministarstva obrane. Sudski postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu je u redovnom tijeku", poručili su iz Ministarstva obrane za Dnevnik Nove TV.

Teme
brodovi morh tomislav debeljak tužba

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