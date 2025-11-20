MORH odgovorio Debeljakovom BSO-u: Svoje gubitke prikazuju kao dug Ministarstva obrane

Ranije su iz Brodogradilišta specijalnih objekata (BSO) pak priopćili da je ministar obrane Ivan Anušić u jučerašnjoj izjavi potvrdio brojke tog brodogradilišta, ali i prešutio 22 milijuna eura nepodmirenih obveza, a nepodmireni iznosi, kako su rekli, čine srž aktualnog spora i ne mogu se zaobići. Također, u BSO-u smatraju da nije moguće objektivno raspravljati o cijeni projekta ako se razmatra isključivo trošak za dovršetak brodova, dok se istodobno ignoriraju nepodmireni troškovi koje BSO već godinama nosi umjesto MORH-a.