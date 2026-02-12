Državne nekretnine: Ovo su činjenice s kojima je Orešković upoznata, a nije ih iznijela

Državne nekretnine reagirale su na objavu Dalije Orešković vezanu uz "upravljanje državnom imovinom odnosno otpise potraživanja tvrtkama koje su koristile ili bile u zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske."
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Prenoseći Facebook objavu Dalije Orešković prenijeli ste netočne i nepotpune informacije u odnosu na upravljanje državnom imovinom odnosno otpise potraživanja tvrtkama koje su koristile ili bile u zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Objavljene informacije produkt su uvjerenja i mišljenja zaposlenice Državnih nekretnina d.o.o. Maje Đerek, za koje je i USKOK već utvrdio da je riječ o konstrukcijama.
Naime, odluke o otpisima potraživanja dio su redovitog i zakonitog financijskog poslovanja trgovačkih društava u RH, pa tako i trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. Riječ je o računovodstvenom postupku poduzetnika i prikazivanju istinitog stanja imovine. U odnosu na činjenicu da se potraživanja od kupaca klasificiraju kao dio imovine, zakonito je i nužno u financijskim izvješćima prikazati vrijednost naplativih potraživanja te otpisati nenaplativa potraživanja nakon što su poduzete sve pravne radnje za njihovu naplatu.
Potraživanja prema tvrtkama koje navodi gđa Orešković jesu otpisana, ali tek nakon što su postala nenaplativa i to usprkos tome što su pokrenuti postupci i pravne radnje za njihovu naplatu te iseljenje iz prostora, a što je vidljivo iz odluka o otpisu potraživanja koje je gđa Orešković zatražila i dobila od Državnih nekretnina d.o.o., a u kojima su iskazani i otpisi nenaplativih potraživanja drugim tvrtkama, a ne samo tvrtkama koje je odabrala gđa Orešković.
To su činjenice s kojima je gđa Orešković upoznata, no nije ih javno iznijela.
Nastavno na navode, mišljenja i uvjerenja koja u medijskom prostoru prenose Novi sindikat i gđa Orešković, ključno je za istaknuti kako je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, nakon provedene istrage odbacio kaznene prijave o šteti i kriminalu u Državnim nekretninama te utvrdio da ne postoje kaznena djela niti počinjenje kaznenih djela.
Otpisi nenaplativih potraživanja nisu opraštanja dugovanja i to neće ni postati ponavljanjem te tvrdnje u javnom prostoru."
