Državne nekretnine: Ovo su činjenice s kojima je Orešković upoznata, a nije ih iznijela

Potraživanja prema tvrtkama koje navodi gđa Orešković jesu otpisana, ali tek nakon što su postala nenaplativa i to usprkos tome što su pokrenuti postupci i pravne radnje za njihovu naplatu te iseljenje iz prostora, a što je vidljivo iz odluka o otpisu potraživanja koje je gđa Orešković zatražila i dobila od Državnih nekretnina d.o.o., a u kojima su iskazani i otpisi nenaplativih potraživanja drugim tvrtkama, a ne samo tvrtkama koje je odabrala gđa Orešković.