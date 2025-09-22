Oglas

Državni tajnik: Osigurat ćemo obeštećenje uzgajivačima svinja

Hina
22. ruj. 2025. 19:23
Hrvatska će europskim i nacionalnim sredstvima osigurati obeštećenje uzgajivačima svinja koje će zbog afričke svinjske kuge morati biti usmrćene, izjavio je u ponedjeljak u Bruxellesu državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

“Mi ćemo kao i dosad u sklopu nacionalnih i EU sredstava osigurati obeštećenje gospodarstava pogođenih afričkom svinjskom kugom”, rekao je Tugomir Majdak, koji u Bruxellesu sudjeluje na dvodnevnom sastanku ministara poljoprivrede i ribarstva država članica EU-a.

Majdak je rekao da će i Estonija, u kojoj su također zabilježeni slučajevi afričke svinjske kuge, sutra zatražiti dodatna sredstva EU-a za suzbijanje i sprječavanje širenja afričke svinjske kuge.

“Mi smo suglasni s tim da se moraju osigurati sredstva za naknadu štete uzgajivačima svinja koje je pogodila ova bolest”, rekao je Majdak.

Kazao je da su u Hrvatskoj i 2023. godine uzgajivači svinja koje su oboljele od afričke svinjske kuge na vrijeme dobili pomoć koja je prije svega bila usmjerena prema malim gospodarstvima, dok su danas pogođene i dvije velike farme s ukupno do 12 tisuća svinja.

“I za njih ćemo osigurati naknadu štete”, rekao je Majdak.

