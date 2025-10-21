Na pitanje kako komentira odgodu sastanka Trumpa i Putina, premijer je kazao:



"Vidjet ćemo. Toliko puno je tih inicijativa. Mi pozdravljamo svaki napor koji dovodi do mira, ali nikakav dogovor koji podrazumijeva gubitak teritorija Ukrajine jer bi to bila loša poruka za međunarodno pravo, zajednicu i uopće sva načela na kojima ona počiva", rekao je Andrej Plenković. Dodaje da se nada da neće doći do "negativnog scenarija za Ukrajinu" jer je onda pitanje - tko je slijedeći za par godina.