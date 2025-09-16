Odgovara li Vladi inflacija? Primorac: "To su sulude teze"

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Hoće li s većim računima za energente doći i do većih cijena hrane i pića? Do kad će ostati zamrznute cijene 70 proizvoda te priprema li nam Vlada nove poreze, neke su od tema o kojima je govorio ministar Marko Primorac u Dnevniku Nove

Ministar financija Marko Primorac nakon novih mjera Vlade i smanjenja subvencija na energente sumnja da će porast cijene struje i plina koje nas čekaju uzrokovati i lančani porast cijena kako je znalo biti prije.

Što je Vlada postigla zamrzavanjem košarice proizvoda?

"To ovisi prije svega o onima koji formiraju maloprodajne cijene. Međutim, ono što možemo istaknuti je da je Vlada kroz zamrzavanje košarice proizvoda, za koje se smatra da čine najveći dio košarice, upravo uspjela zadržati cijene na onim razinama za koje je smatrala da su prihvatljive za građane.

Odnosno, spriječila je da uslijed rasta drugih inputa cijene proizvoda rastu", kazao je ministar Primorac te najavio da će njegov kolega Ante Šušnjar i dalje pratiti cijenu te košarice i po potrebi spuštati ili dizati cijene, prenosi Dnevnik.

No, ovim mjerama unatoč inflacija divlja, a ministar kaže da je to "agregatni broj koji pokazuje opći porast cijena".

Odnosno, tu su sadržani i luksuzni proizvodi i luksuzna roba, pa se onda i njihov porast uvrštava u inflaciju.

"Ako ciljanim mjerama povećanih dohodak onih najugroženijih, subvencijom energenata i zamrznutom košaricom proizvoda, onda ste za tu skupinu uspjeli ublažiti udar", smatra ministar.

"Da nije bilo mjera, inflacija bi bila još gora"

Na napade oporbe oko gotovo najveće inflacije u Europi, Primorac kaže da nije bilo dosadašnjih paketa mjera, situacija bi bila još i gora.

"Oni su komentirali paket mjera. Moraju građani biti svjesni, da bi cijene bile značajno više, i do 20 posto", rekao je ministar.

Na teze oporbe da Vladi odgovara inflacija jer fino puni proračun i onda "selektivno dijeli novce", ministar kaže da je to suludo.



"To su sulude teze."

"Kada bi država ostvarivala suficit na razini opće države, onda bi to značilo da nama odgovara inflacija, da mi punimo proračun, spremamo novce sa strane i ne znam što s njima radimo.

Međutim, deficit opće države raste, što znači da sa svim svojim mjerama – povećanjem socijalnih davanja, inkluzivni dodatak, osobni asistenti, niz mjera u socijali, dječji doplatak, plaće – jednostavno su u većem broju porasle nego je to bila inflacija", kaže Primorac.

Hrvatska inflacija jedna od najvećih

Na pitanje ministru je li ga strah i cijena inflacije, on kaže da nije. "Inflacije od 3,8 - 4 posto me nije strah. To nije nešto što je ugodno, pogotovo za one građane koji su najugroženiji", govori.

Podsjetio je i na baltičke države, gdje je inflacija išla i do 20 posto.

Na primjedbu da je inflacija u Hrvatskoj jedna od najgorih u EU-u, ministar kaže da je i naš gospodarski rast jedan od najvećih.

"Ako imate nekoliko puta veći rast, onda naravno i potrošnja i potražnja za dobrima i uslugama je veća, i u skladu s tim su povećane cijene zbog povećane potražnje", kaže ministar i dodaje da su plaće i naknade rasle - "značajno brže od inflacije.

"Naravno da nisu zadovoljni, nisam ni ja zadovoljan. Volio bih da je inflacija 2 posto", iskren je ministar.

Kritizirao HNB

Ministar Primorac pridružio se premijeru Plenkoviću u kritici Hrvatske narodne banke, pa je pobrojao što bi tamo još mogli učiniti za stabilizaciju cijena.

Kad je riječ o porezima, novih poreza neće biti, a na pitanje hoće li biti smanjenja poreza, ministar je rekao da su pred njima kompleksne reforme poreznog sustava zbog kojih neće biti smanjivanja samih poreza, čak ni za umirovljenike, ali od iduće godine obećava da će biti intervencija u porez na dohodak.

O poreznom USKOK-u

Za kraj rujna ministar Primorac najavio je rebalans proračuna, ali nije otkrio gdje će se rezati.

"Porezni Uskok jedan je od brojnih sektora u Ministarstvu financija. Gospodin Matković, koji je bio na čelu tog odjela, napunio je dob za odlazak u mirovinu. I smatrali smo da trebamo dugoročnije rješenje. Na to mjesto je došla pročelnica za nadzor tog istog odjela, Silvana Marić Zovko, potpuno adekvatna osoba", smatra Primorac.

Na pitanja o češljanju Geodezije i je li to utjecalo na ove smjene, ministar kaže da se malo sve oko poreznog Uskoka mistificira.