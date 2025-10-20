Željko Ivanković
Politički ekonomist o ulasku u eurozonu: Vlada snosi najveću odgovornost
Politički ekonomist Željko Ivanković bio je gost N1 Studija uživo, u kojem je razgovarao o odnosu između Vlade i HNB-a, odnosno pokušaju prebacivanja odgovornosti za stope inflacije koje se u Hrvatskoj uporno drže na visokim razinama.
Politički ekonomist Ivanković je rekao o raspravama o inflaciji:
"Ovakva rasprava o tome tko što može uopće napraviti kada je monetarna politika u pitanju te pokušaj prebacivanja odgovornosti me ne čudi, još sam 2019. godine pisao o tome da cijeli proces uvođenja eura u Hrvatsku, odnosno ulaska Hrvatske u eurozonu, ima ozbiljne demokratske deficite. Taj se demokratski deficit očituje sad u ovim polemikama između Vlade i HNB-a."
"Te 2019. godine sam ukazivao da je demokratski proces ujedno i proces davanja povjerenja, nije to samo rasprava u kojoj može reći tko god što hoće. Formalno je predlagač ulaska u eurozonu Vlada RH, pa onda u skladu s tim Vlada snosi i najveću odgovornost za sve što se događa u tom pogledu nakon pristupanja eurozoni. HNB je tehnički izvoditelj tog procesa, delegirani, ali odluku je donio netko drugi - Vlada."
"Ja vjerujem da 90 posto javnosti, možda čak i 90 posto ekonomista odgovornim za ulazak u euro drži HNB, no čak i da ona je obavila najveći dio posla, čak i da je poticala Vladu na taj korak - što vjerujem da je - odluka i pokretanje procesa je na kraju na strani Vlade. Svoju razinu odgovornosti je imala i javnost, a pogotovo akademska javnost, iako ni jedni ni drugi nisu u toj raspravi odigrali svoju ulogu."
O tome što Ivanković vidi kao najveći problem inflacije, kakvu ulogu u svemu ima Vladina politika plaća te kakvu je ulogu u procesu uvođenja eura imao sadašnji ministar financija Marko Primorac pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
