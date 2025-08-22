Je li Ursula von der Leyen zbilja izbačena sa sastanka europskih lidera i Trumpa?

Na društvenim mrežama kruže tvrdnje da je Donald Trump rekao predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen da želi “odrasli razgovor s važnim ljudima” te ju zamolio da pričeka vani tijekom sastanka u Bijeloj kući.
Oglas
Prema tim objavama, do incidenta je navodno došlo 18. kolovoza u Washingtonu, gdje su se, uz Donalda Trumpa i Ursulu von der Leyen, okupili i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, britanski premijer Keir Starmer, finski predsjednik Alexander Stubb, francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, piše Euronews.
Izvori takvih tvrdnji uglavnom su desničarski, alternativni mediji poput Apollo Newsa, koji su to pripisali Omidu Nouripouru, potpredsjedniku njemačkog Bundestaga. U članku se nalazi i snimka njegovog nastupa na njemačkom kanalu ntv, gdje je rekao da je von der Leyen morala napustiti prostoriju jer su Amerikanci htjeli razgovarati “samo s čelnicima”.
Međutim, glasnogovornica Europske komisije demantirala je sve te tvrdnje, istaknuvši da je von der Leyen sudjelovala na svim sastancima u svakom trenutku, zajedno s ostalim europskim čelnicima.
Nouripour je u međuvremenu ispravio svoju izjavu, priznajući da se nenamjerno pozvao na lažna izvješća te dodao da je bilo “dobro i ispravno” da von der Leyen prisustvuje, jer je predstavljala ostale članice EU-a. Njegov ured pojasnio je da se prvotno oslanjao na pisanje Bilda i Der Spiegela, koji su tvrdili da je održan sastanak “samo među čelnicima”, bez von der Leyen i NATO-ova glavnog tajnika Ruttea.
Ni Bild ni Der Spiegel nisu odgovorili na upit EuroVerifyja, dok je ntv naknadno ispravio vlastito izvještavanje o Nouripourovim komentarima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas