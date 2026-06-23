Ekstremne vrućine u Europi prijete opskrbi električnom energijom: Na popisu zemalja s velikim rastom potrošnje je i Hrvatska

Diljem Europe stotine škola zatvorene su ili skraćuju nastavu, dok su željezničke usluge u gradovima poput Pariza i Bruxellesa reducirane kako bi se smanjio rizik od kvarova. Pariški festival Fête de la Musique održan je tijekom vikenda, ali je vlada zabranila konzumaciju alkohola na javnim mjestima kako bi smanjila rizik od dehidracije.