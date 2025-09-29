Energetski stručnjak: "Szijjártó je izrekao nebuloze. Ako je netko ratni profiter, onda je to Mađarska"

"Ja ne znam otkad je i temeljem čega on stručnjak za to. Bezobrazluk je da jedan ministar vanjskih poslova govori o stanju infrastrukture naftovoda. O tome mogu govoriti samo stručnjaci i inženjerijske kompanije koji trebaju obaviti pregled te infrastrukture. Ona jest stara 50 godina, međutim vrlo dobro je održavana i uvijek je bila u besprijekornom stanju, bez ijednog incidenta i u luci i na trasi cjevovoda. No nikada nije radila pod pritiscima ovako velikih količina nafte. Ja bih s hrvatske strane inzistirao da se napravi sveobuhvatan pregled sustava pa da dobijemo garanciju kako ti povećani pritisci neće izazvati neku havariju na našem teritoriju ili moru. Ali to je tema o kojoj treba govoriti struka, a ne politika", ističe.