OPTUŽBE IZ BUDIMPEŠTE
Energetski stručnjak: "Szijjártó je izrekao nebuloze. Ako je netko ratni profiter, onda je to Mađarska"
Već danima u Hrvatskoj odzvanjaju izjave mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa koji je Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo zbog tarifa za transport sirove nafte Jadranskim naftovodom (JANAF).
"Hrvatska iskorištava kriznu situaciju i nameće ratnu pristojbu na sirovu naftu koja se isporučuje u Mađarsku, no vlada neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom ugrozi rezultate smanjenja cijena režija", izjavio je Peter Szijjártó prošlog četvrtka na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku.
Potom je, nakon oštrih odgovora iz Hrvatske, u subotu nastavio u istom tonu napisavši na Facebooku: "Koliko god hrvatska vlada to poricala, sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Tranzitna naknada za pošiljke nafte kroz Hrvatsku znatno je povećana od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji da kupuje rusku naftu (...) JANAF ne može snabdijevati samo Mađarsku i Slovačku: na temelju ispitivanja ovaj naftovod jednostavno nije sposoban kontinuirano, pouzdano isporučiti količinu nafte koja nam je potrebna."
"Nikada nisu bili fini prema nama"
U ponedjeljak se oglasio i mađarski premijer Viktor Orban kazavši kako je opskrba plinom i naftom iz Rusije "zajamčena" dok je "svaki drugi izvor energenata nepouzdan i skuplji".
Mađarska je već i ranije mahala argumentom JANAF-ovih visokih tranzitnih tarifa da bi u Bruxellesu isposlovala izuzeće od sankcija na uvoz ruske nafte. No, rječnik šefa mađarske diplomacije ovoga puta bio je puno tvrđi.
"Oni nikada nisu ni bili fini prema nama, ni riječima ni u postupcima", kaže energetski stručnjak, nekadašnji ministar gospodarstva te bivši čelnik INA-e Davor Štern.
"Svo vrijeme dobivaju jeftinu naftu iz Rusije"
"Okrenemo li se unatrag i pogledamo li događaje oko nesretne Ine, način na koji su neprijateljskim preuzimanjem preuzeli najveću hrvatsku energetsku kompaniju, a mi se pritom ponašali nezainteresirano i neznalački, ovo sada može se jedino nazvati nebulozom koju je izrekao čovjek koji se bavi diplomacijom. Ako je itko profitirao od rata u Ukrajini, onda je to Mađarska, a ne Hrvatska. Svo vrijeme rata oni su dobivali jeftinu energiju iz Rusije. Čak štoviše, naftovod prolazi kroz teritorij Ukrajine pa bi se onda i Ukrajinu moglo optužiti da je ratni profiter jer je i ona dobivala naknade za prolaz te nafte njenim teritorijem. Općenito, to je nebulozna teza", smatra Štern.
Sve to skupa tumači pokušajem Mađarske da uvjeri Europsku uniju i Donalda Trumpa kako bi i dalje trebala dobivati rusku naftu koja je daleko jeftinija od one na tržištu.
"Otkad je Szijjártó stručnjak za to?"
"Sam sustav kupovine nafte kada je dobivate putem cjevovoda direktno iz proizvodnje i kada je morate dovoziti tankerima, pretovarivati i skladištiti takav je da kad bi JANAF dao i nultu tarifu, odnosno nula eura, još uvijek bi to Mađarskoj bilo skuplje nego da dobiva naftu iz Rusije", pojasnio je Štern.
Ističe da je kontekst optužbi iz Budimpešte na račun Hrvatske isključivo politički, naročito Szijjártóva opaska o nedostatnoj infrastrukturi JANAF-a.
"Ja ne znam otkad je i temeljem čega on stručnjak za to. Bezobrazluk je da jedan ministar vanjskih poslova govori o stanju infrastrukture naftovoda. O tome mogu govoriti samo stručnjaci i inženjerijske kompanije koji trebaju obaviti pregled te infrastrukture. Ona jest stara 50 godina, međutim vrlo dobro je održavana i uvijek je bila u besprijekornom stanju, bez ijednog incidenta i u luci i na trasi cjevovoda. No nikada nije radila pod pritiscima ovako velikih količina nafte. Ja bih s hrvatske strane inzistirao da se napravi sveobuhvatan pregled sustava pa da dobijemo garanciju kako ti povećani pritisci neće izazvati neku havariju na našem teritoriju ili moru. Ali to je tema o kojoj treba govoriti struka, a ne politika", ističe.
U kontekstu predizborne kampanje
Među više od 1500 komentara koje su mađarski građani napisali ispod Szijjártóve objave na Facebooku, velika većina ih je kritički intonirana spram njegovih izjava i stajališta mađarske vlade.
"Pokušavate napasti svaku državu EU-a jer slijedite rusku politiku. Zanimljivo je da se Austrijanci i Česi ne žale na hrvatske tranzitne pristojbe. JANAF vam je proturječio, razotkrivajući vaše laži. Protuhrvatska politika imat će posljedice, mađarski turisti mogu postati neželjeni gosti u Hrvatskoj. Bolje bi bilo ne stvarati još jedan sukob. Neprestano napadate Ukrajince. Hoćete li sutra klevetati Slovence? Zanimljivo, vama su Rusi uvijek dobri momci", glasi jedan takav komentar.
U drugome, jedan Mađar piše ovako: "Očito je da mi, obični ljudi, ne vidimo dubinu ugovora i mogućih dogovora. Ali zar moramo biti onaj 'susjed' u ulici koji mrzi sve i svađa se sa svakim?"
Štern, pak, smatra da takve komentare, kao i same Szijjártóve i Orbanove izjave valja gledati u svjetlu politike i skorih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.
"Sve ovo valja uzeti u obzir i u kontekstu predizborne kampanje. U travnju iduće godine u Mađarskoj će biti izbori na kojima će pozicija Orbana, a time i Szijjarta po prvi puta biti uzdrmana", istaknuo je Štern.
