Orban: Energenti iz Rusije Mađarskoj su zagarantirani, svi drugi izvori su nepouzdani i skuplji

"Koliko god hrvatska vlada to poricala, sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu naknadu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji kupnju ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca - na nama", napisao je u subotu na Facebooku šef diplomacije Mađarske, zemlje koja se nosi s jednom od najvećih inflacija u Europi, a u prvoj polovici iduće godine je očekuju parlamentarni izbori.