Oglas

popis saveznika sve tanji

Poljska i Italija neće se pridružiti Trumpovom Odboru za mir

author
Hina
|
11. velj. 2026. 15:36
Donald Trump
SAUL LOEB / AFP

Poljska i Italija neće se pridružiti Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavili su u srijedu Varšava i Rim, čime se povećao popis saveznika Washingtona koji će ostati po strani.

Oglas

Iako je prvotno osmišljen kako bi učvrstio prekid vatre u Pojasu Gaze, Trump smatra da bi Odbor za mir trebao preuzeti širu ulogu u rješavanju globalnih sukoba, zbog čega neke zemlje strahuju da bi mogao postati suparnik Ujedinjenim narodima.

To, uz činjenicu da su Rusija i Bjelorusija pozvane da se pridruže, razlog je što su mnoge zapadne zemlje zauzele oprezan pristup.

"Uzimajući u obzir određene nacionalne dvojbe glede oblika odbora, u ovim okolnostima Poljska se neće pridružiti radu Odbora za mir, ali ćemo ga analizirati", rekao je premijer Donald Tusk na sjednici vlade.

"Naši odnosi sa Sjedinjenim Državama bili su i ostat će naš prioritet, stoga, ako se okolnosti promijene tako da omoguće pridruživanje radu Odbora, ne isključujemo nijedan scenarij."

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani također je u srijedu potvrdio da se Italija neće pridružiti toj Trumpovoj inicijativi.

"Ne možemo se pridružiti Odboru za mir jer s talijanske strane postoji nepremostiva ustavna prepreka", rekao je za informativni televizijski kanal Sky TG24.

"Međutim, ako trebamo raditi na naporima za obnovu u cilju osiguravanja mira na Bliskom istoku, spremni smo to učiniti", dodao je.

Prema talijanskom ustavu, država se može pridružiti međunarodnim organizacijama samo pod jednakim uvjetima kao i druge države – što je uvjet za koji Rim kaže da nije ispunjen trenutačnim statutom odbora koji Trumpu daje široke izvršne ovlasti.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je bliska s Trumpom, rekla je prošlog mjeseca da ga je zamolila da izmijeni uvjete Odbora za mir kako bi omogućio Italiji da se pridruži.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Giorgia Meloni antonio tajani donald trump donald tusk italija odbor za mir poljska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ