Hrvati masovno kupuju na Temuu: Otkrili su što se isplati, a što ne: "Britvice nemoj"

Korisnici Reddita brzo su sastavili detaljnu listu preporuka i upozorenja. Među proizvodima koji su dobili najviše pohvala nalaze se razni organizatori za kuhinju, kupaonicu i ured, kao i sitnice za kućne ljubimce poput ogrlica ili identifikacijskih pločica koje su i do deset puta jeftinije nego u lokalnim trgovinama. Mnogi su istaknuli i dobar omjer cijene i kvalitete za alat, dijelove za automobile poput brisača, nakit od nehrđajućeg čelika koji ne gubi boju te ručkice za namještaj. "Imam par satova sa AliExpressa, odlični, kvaliteta vrh", napisao je jedan komentator, dok su drugi pohvalili drvene igračke i opremu za hobije.