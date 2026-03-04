Europska komisija proučava prijavu MOL-a protiv Janafa

Pixabay

Europska komisija potvrdila je u srijedu da je primila pritužbu MOL-a i Slovnafta koji su se žalili da Jadranski naftovod (Janaf) zloupotrebljava monopolistički položaj, te dodala da će žalbu procijeniti prema uobičajenom postupku.

"Primili smo pritužbu koju trenutačno procjenjujemo prema našim standardnim postupcima", rekao je Hini glasnogovornik Europske komisije.

Mađarska MOL grupa i njezina slovačka podružnica Slovnaft podnijeli su u srijedu formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije u kojoj tvrde da Janaf zloupotrebljava svoj monopolistički položaj.