JANAF odgovorio na prozivke iz MOL-a: "Traže ekstra profite od ruske nafte"

Iz JANAF-a su se osvrnuli na prozivke MOL-a pa poručili da se svim korisnicima pruža usluge transporta sirove nafte pod jednakim uvjetima te da opskrba Slovačke i Mađarske sirovom naftom nije ugrožena.
Kao dokaz navode da je sama MOL Grupa u aktualnom razdoblju organizirala dolazak osam tankera s neruskom naftom na Terminal Omišalj.
Iz JANAF-a ističu da se iz navoda MOL Grupe može zaključiti kako se u ovom slučaju ne radi o pitanju energetske sigurnosti, nego o nastojanju da se zadrže komercijalne prednosti povezane s uvozom sankcionirane ruske nafte.
Naglašavaju i kako energetska sigurnost Hrvatske i Europske unije ne smije biti talac pojedinačnih interesa, posebno u situaciji kada se opskrba neruskom naftom odvija uredno i u dovoljnim količinama.
Pitanje prihvata pojedinih pošiljki ruske nafte, dodaju, razmatra se isključivo u okviru važećih europskih i međunarodnih sankcija te uz konzultacije sa svim nadležnim i zainteresiranim stranama. JANAF će, kako navode, i dalje postupati u skladu s odlukama nadležnih tijela te osiguravati uredno funkcioniranje sustava.
Iz tvrtke također pojašnjavaju kako je dogovor o cijenama transporta nafte dio uobičajenog pregovaračkog postupka, pri čemu jedinična cijena ovisi o ugovorenim količinama, odnosno veće količine znače nižu cijenu. Ističu i kako ne postoji jedinstvena “tržišna cijena” transporta nafte jer svaki naftovodni sustav posluje u specifičnim tehničkim, geografskim i tržišnim okolnostima.
U JANAF-u smatraju da MOL i Slovnaft imaju vlastiti komercijalni interes, dok podnošenje pritužbe Europskoj komisiji vide kao dio njihovog pregovaračkog pritiska.
Tvrtka pritom naglašava da će i ubuduće jamčiti energetsku sigurnost središnje i jugoistočne Europe te nastaviti ispunjavati svoju stratešku ulogu energetskog čvorišta Europske unije. To, kako navode, uključuje i transport neruske nafte rafinerijama u Slovačkoj i Mađarskoj u dovoljnim količinama za njihove cjelokupne godišnje potrebe.
