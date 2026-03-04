Oglas

NASTAVAK PREPUCAVANJA

JANAF odgovorio na prozivke iz MOL-a: "Traže ekstra profite od ruske nafte"

author
N1 Info
|
04. ožu. 2026. 17:47
Janaf
Slavko Midzor/PIXSELL

Iz JANAF-a su se osvrnuli na prozivke MOL-a pa poručili da se svim korisnicima pruža usluge transporta sirove nafte pod jednakim uvjetima te da opskrba Slovačke i Mađarske sirovom naftom nije ugrožena.

Oglas

Kao dokaz navode da je sama MOL Grupa u aktualnom razdoblju organizirala dolazak osam tankera s neruskom naftom na Terminal Omišalj.

Iz JANAF-a ističu da se iz navoda MOL Grupe može zaključiti kako se u ovom slučaju ne radi o pitanju energetske sigurnosti, nego o nastojanju da se zadrže komercijalne prednosti povezane s uvozom sankcionirane ruske nafte.

Naglašavaju i kako energetska sigurnost Hrvatske i Europske unije ne smije biti talac pojedinačnih interesa, posebno u situaciji kada se opskrba neruskom naftom odvija uredno i u dovoljnim količinama.

Pitanje prihvata pojedinih pošiljki ruske nafte, dodaju, razmatra se isključivo u okviru važećih europskih i međunarodnih sankcija te uz konzultacije sa svim nadležnim i zainteresiranim stranama. JANAF će, kako navode, i dalje postupati u skladu s odlukama nadležnih tijela te osiguravati uredno funkcioniranje sustava.

Iz tvrtke također pojašnjavaju kako je dogovor o cijenama transporta nafte dio uobičajenog pregovaračkog postupka, pri čemu jedinična cijena ovisi o ugovorenim količinama, odnosno veće količine znače nižu cijenu. Ističu i kako ne postoji jedinstvena “tržišna cijena” transporta nafte jer svaki naftovodni sustav posluje u specifičnim tehničkim, geografskim i tržišnim okolnostima.

U JANAF-u smatraju da MOL i Slovnaft imaju vlastiti komercijalni interes, dok podnošenje pritužbe Europskoj komisiji vide kao dio njihovog pregovaračkog pritiska.

Tvrtka pritom naglašava da će i ubuduće jamčiti energetsku sigurnost središnje i jugoistočne Europe te nastaviti ispunjavati svoju stratešku ulogu energetskog čvorišta Europske unije. To, kako navode, uključuje i transport neruske nafte rafinerijama u Slovačkoj i Mađarskoj u dovoljnim količinama za njihove cjelokupne godišnje potrebe.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
janaf mol

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ