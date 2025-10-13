Europski sud: Istraga ubojstva iz 1991. u predmetu Mamuzić nije bila učinkovita

Uz to, iz iskaza saslušanih svjedoka i predmeta navodno pronađenih u blizini ubojstva proizlazilo je da su počinitelji pripadnici hrvatske vojske i policije te se moglo očekivati od domaćih vlasti da provjere koje su jedinice hrvatske vojske i policije u kolovozu 1991. bile smještene u blizini Male Vranovine i da ispitaju njihove zapovjednike i pripadnike.