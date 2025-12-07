Jandroković o femicidu: Nadam se da će takvih slučajeva biti manje u idućoj godini

"Bilo da se radi o disfunkcionalnim obiteljima, različitim vrstama ovisnosti, psihičkim bolestima. Nažalost, takve se situacije događaju i uvijek nas pogode kao ljude. Svatko od nas, sa svoje strane, može pridonijeti tome da se takve stvari događaju što je manje moguće. Teško ih je izbjeći jer i prije je bilo takvih ubojstava, ima ih i danas i vjerojatno će ih biti u budućnosti", rekao je Jandroković te pozvao građane da svatko svojim djelima pridonese da se takve stvari ne događaju.