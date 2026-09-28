vozačica zet-a
FOTO / Dok traje štrajk, ona je odlučila voziti tramvaj, putnici iznenađeni: "Ušao sam iz fore"
Zbog štrajka zaposlenika ZET-a jutros je u promet izašao tek jedan tramvaj, koji je vozila vozačica čija smjena završava u 11 sati.
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Zbog štrajka zaposlenika ZET-a Zagrebom trenutačno prometuju tek tramvajske linije 17 i 11, a vagoni su većinom poluprazni.
Zagrebačkim ulicama jutros prometuju samo dvije tramvajske linije, a među njima je i niskopodni tramvaj broj 17 koji je većinu svoje rute prošao gotovo prazan.
U njemu je bilo dvadesetak putnika, među kojima najviše studenata, a vozi ga vozačica koja ne štrajka. Prema pisanju Večernjeg lista, vozačica je od putnika dobila nekoliko poklona - cvijeće i bombonijere.
"Nisam ga ni očekivala jer sam već hodala i proletio je pored mene i ja brzo na stanicu. Tako je lijepo i toplo, vani sam se već smrznula", rekla je jedna od putnica za Jutarnji list.
Tramvaj broj 17 jutros je oko 6.30 krenuo s Ljubljanice, nakratko stao na okretištu Prečko te nastavio prema središtu Zagreba. Prema informacijama od ranog jutra, riječ je o prvom tramvaju koji je izašao u promet, a planirano je da vozi do 11 sati, kada vozačici završava smjena.
To znači da bi Zagrepčani njime trebali moći odraditi još najmanje dva kruga na relaciji Borongaj – Prečko, dok će nastavak prometa ovisiti o tome hoće li vozač iz sljedeće smjene doći na posao. U međuvremenu je potvrđeno da je na prugu izašao i drugi tramvaj.
"Taman sam ga uhvatio. Sad idem do Trga pa ću od tamo lagano prema Mihaljevcu. Možda dođem do sutra do gore", rekao je jedan od putnika iz 17-ice tijekom vožnje Savskom.
Među putnicima je bio i student Marin, koji je krenuo prema knjižnici. Javni prijevoz danas nije planirao koristiti, ali se predomislio kada je ugledao tramvaj.
"Krenuo sam pješice prema centru, nije mi daleko. Taman sam vidio da vozi tramvaj i ušao sam u njega, više iz fore. Nije mi usput, čak mi je možda ovako i dalje, ali mi je fora da je ovo jedini tramvaj koji vozi", rekao je kroz smijeh.
Na glavnom zagrebačkom trgu bile su i turisttice iz Danske koje su čekale u blizini tramvajske stanice. Za štrajk vozača znale su jer su se prije raspitivale o situaciji.
"Nismo znale da baš nitko neće voziti. Trebamo stići do Autobusnog kolodvora jer imamo bus za Split", rekle su.
Osim tramvajskih linija 17 i 11, od vozila ZET-a jutros je prometovao i autobus linije 330, koji povezuje Veliku Goricu i Glavni kolodvor.
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