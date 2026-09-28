Nema tramvaja ni buseva, građani Zagreba pronašli rješenje: Nude jedni drugima prijevoz

Idemozagreb.com

Zbog štrajka ZET-a i obustave tramvajskog i autobusnog prometa, Zagrepčani su se počeli međusobno organizirati kako bi lakše stigli na posao, fakultet i druge obveze.

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Pokrenuta je stranica Idemo, preko koje građani mogu ponuditi slobodno mjesto u svom automobilu ili pronaći nekoga tko putuje prema istom odredištu.

Korištenje stranice je besplatno, a nije potrebno preuzimati nikakvu aplikaciju. Korisnici trebaju unijeti mjesto polaska i odredište te odabrati datum i vrijeme putovanja, nakon čega mogu pregledati dostupne vožnje na odabranoj ruti.

Kada pronađu odgovarajuću vožnju, putnici se s vozačem mogu izravno povezati putem WhatsAppa i dogovoriti detalje, uključujući mjesto i vrijeme polaska.

Svoje vožnje mogu objaviti i vozači te tako ponuditi slobodna mjesta u automobilu.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite ovdje.