štrajk u zagrebu
Šef Uprave ZET-a za N1 o štrajku: Nije toliko katastrofalno koliko se očekivalo
Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović govorio je u Novom danu kod Hrvoja Krešića o štrajku gradskih službi u Zagrebu. Od ponedjeljka ujutro, naime, u štrajku su radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga.
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Ne voze tramvaji ni autobusi. Bogdanović kaže da situacija "nije toliko katastrofalna koliko se očekivalo".
"Promet teče, građani su zaista prihvatili savjete koje su dobivali od ZET-a i Grada kako da se ponašaju, osobito u prometnim špicama. Jedna sada praktično prolazi, drugu očekujemo popodne", govori Bogdanović.
Na pitanje o legalnosti štrajka, koju on i Grad dovode u pitanje zbog arbitraže, Bogdanović odgovara: "Mi smo u subotu poslali taj slučaj na arbitražu. Ona obično ide dosta brzo, ali očekujemo da nas danas netko kontaktira po tom pitanju i da arbitraža krene u što kraćem roku. Sindikati su u petak, u zadnji čas, ponudili nešto što je, ja bih to nazvao, pomalo smiješno. Ponudlii su 48 ljudi, da radi u cijelom ZET-u da pokriju nužne poslove što nije ni blizu dovoljno."
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"Mi smo predložili 41 posto. ZET je sustav, ne odnosi se taj 41 posto samo na vozačko osoblje, nego, naravno, cijeli sustav mora funkcionirati da bi ijedan autobus ili tramvaj izašao van. To je strukturno gledano pokrivalo ono najnužnije da u jednom pristojnom ritmu možemo omogućiti vozne redove građanima", kaže Bogdanović dodajući da bi to "spustilo vozne redove na standardnu nedjelju", ali je to "glatko odbijeno".
Predsjednici sindikata kažu da ih se dugo nije ozbiljni doživljavalo i nije htjelo sjesti za stol. "Iz moje perspektive to nije istina. Mi smo započeli pregovore kad je za to sazrela situacija", kaže Bogdanović. Dodaje da su do početka osmog mjeseca svi bili zadovoljhni pregovorima, a što se zatim dogodilo mu je "teško reći".
"Zahtjevi koji su ostajali na jednom izuzetno visokom nivou i nisu se kretali prema dolje su glavni razlog što nije moglo doći do dogovora. Rekao abih da sa strane sindikata nije bilo ozbiljne volje ni želje da se ti pregovori što prije završe", navodi.
Bogdanović kaže kako ne bi htio nagađati o tome stoje li iza nepopustiljivosti sindikata politički motivi.
Na pitanje koliko dugo bi ovo moglo potrajati, kaže da to nije moguće konkrento odgovoriti. "Mogu samo izraziti nadu da neće dugo, da će doći do nekog trenutka koji će biti prijelomni trenutak da krenemo prema dogovoru. Komunikacijski kanali su otvoreni, vrata su otvorena, spremni smo razgovarati koliko god dugo treba, u bilo kojem trenutku, da omogućimo građanima da nastave normalno živjeti i funkcionirati i normalno stizati na svoje destinacije", kaže.
Uspinjača funkcionira bez problema, žičara je krenula u 10 sati, otkriva Bogdanović.
"Cijelo vrijeme radimo na tome da se situacija normalizira. Kad se stvore i najmanji uvjeti da javni prijevoz krene, to će se i dogoditi. ZET je organizacijski spreman, onog časa kad se vozači vrate na radna mjesta, neće dugo trajati da se to i normalizira", zaključuje.
Sve detalje o štrajku i situaciji u gradu Zagrebu donosimo OVDJE.
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