Šef Uprave ZET-a za N1 o štrajku: Nije toliko katastrofalno koliko se očekivalo

Na pitanje o legalnosti štrajka, koju on i Grad dovode u pitanje zbog arbitraže, Bogdanović odgovara: "Mi smo u subotu poslali taj slučaj na arbitražu. Ona obično ide dosta brzo, ali očekujemo da nas danas netko kontaktira po tom pitanju i da arbitraža krene u što kraćem roku. Sindikati su u petak, u zadnji čas, ponudili nešto što je, ja bih to nazvao, pomalo smiješno. Ponudlii su 48 ljudi, da radi u cijelom ZET-u da pokriju nužne poslove što nije ni blizu dovoljno."