UMRLO GOTOVO 4000 OSOBA
Epidemija ebole u Kongu najveća i najsmrtonosnija u povijesti zemlje: Zaraženo više od 8000 ljudi
Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prvi je put premašio 8000 u aktualnoj epidemiji u toj srednjoafričkoj zemlji, pokazali su u ponedjeljak podaci vlade.
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Prema najnovijem izvješću o stanju koje je objavio zavod za javno zdravstvo, broj slučajeva dosegnuo je 8067, a broj umrlih 3901.
Epidemija, koju je uzrokovala vrsta virusa ebole Bundibugyo, postala je najveća i najsmrtonosnija u povijesti Konga nakon što je premašila epidemiju iz razdoblja 2018.-2020.
Po razmjerima je druga samo iza epidemije u zapadnoj Africi 2014.–2016., tijekom koje se u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu zarazilo više od 28. 600 ljudi, a umrlo ih je više od 11. 000.
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