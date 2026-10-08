FOTO / Hrvatska i SAD pred ukidanjem dvostrukog oporezivanja? Veleposlanica: Velika se budućnost nazire

“Ne postoji bolje mjesto za proslavu 250. obljetnice američke neovisnosti od Hrvatske, s obzirom na to da je Dubrovačka Republika bila jedno od prvih mjesta koja su priznala novonastale Sjedinjene Američke Države”, podsjetila je veleposlanica. “Prepoznali su važnost trgovine s tom novom državom. I sada, dva i pol stoljeća kasnije, ovdje smo i te snove pretvaramo u stvarnost”.